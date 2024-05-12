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Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Yakışıklılarından Ortalığı Birbirine Katan Açıklama: ''Ghostlandık''

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Yakışıklılarından Ortalığı Birbirine Katan Açıklama: ''Ghostlandık''

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 22:25

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Serenay Sarıkaya'nın başrolünde oynadığı ''Kimler Geldi Kimler Geçti'' isimli dizideki rol arkadaşları Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum 'pena' isimli Youtube kanalına konuk oldular. ''Ben Hiç'' adındaki formatta aşk ve ilişkiler ile ilgili soruları cevapladılar. Format gereği kendilerine yöneltilen cümlelere katılmıyorlarsa önlerindeki içeceklerden içmeleri gerekiyordu.

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Bu üç yakışıklı oyuncumuza yöneltilen ''Ben hiç flörtüm tarafından ghostlanmadım.'' sorusunun ardından üçünün de önlerindeki içeceği içerek ghostlandıklarını söylemelerinin üzerine bu durum sosyal medyada gündem oldu.

Bu üç yakışıklı oyuncumuza yöneltilen ''Ben hiç flörtüm tarafından ghostlanmadım.'' sorusunun ardından üçünün de önlerindeki içeceği içerek ghostlandıklarını söylemelerinin üzerine bu durum sosyal medyada gündem oldu.

Ghostlanmanın ne demek olduğunu bilmeyenler için şu şekilde açıklayalım:

Ghostlanmanın ne demek olduğunu bilmeyenler için şu şekilde açıklayalım:
twitter.com

Gündem olan o açıklamanın olduğu video 👀

Paylaşımı alıntılayan bazı kullanıcıların yorumları bu şekilde;

Paylaşımı alıntılayan bazı kullanıcıların yorumları bu şekilde;
twitter.com

Spoiler alarmı😔

Spoiler alarmı😔
twitter.com
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Belki de sadece esmer seviyorlardır...

Belki de sadece esmer seviyorlardır...
twitter.com

Hayal ürünü değil miydi onlar?

Hayal ürünü değil miydi onlar?
twitter.com

Boşver, kendi kaybetti.

Boşver, kendi kaybetti.
twitter.com

😅

😅
twitter.com

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