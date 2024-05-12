Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Yakışıklılarından Ortalığı Birbirine Katan Açıklama: ''Ghostlandık''

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde oynadığı ''Kimler Geldi Kimler Geçti'' isimli dizideki rol arkadaşları Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum 'pena' isimli Youtube kanalına konuk oldular. ''Ben Hiç'' adındaki formatta aşk ve ilişkiler ile ilgili soruları cevapladılar. Format gereği kendilerine yöneltilen cümlelere katılmıyorlarsa önlerindeki içeceklerden içmeleri gerekiyordu.