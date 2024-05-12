Kimler Geldi Kimler Geçti'nin Yakışıklılarından Ortalığı Birbirine Katan Açıklama: ''Ghostlandık''

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde oynadığı ''Kimler Geldi Kimler Geçti'' isimli dizideki rol arkadaşları Metin Akdülger, Hakan Kurtaş ve Boran Kuzum 'pena' isimli Youtube kanalına konuk oldular. ''Ben Hiç'' adındaki formatta aşk ve ilişkiler ile ilgili soruları cevapladılar. Format gereği kendilerine yöneltilen cümlelere katılmıyorlarsa önlerindeki içeceklerden içmeleri gerekiyordu.
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Bu üç yakışıklı oyuncumuza yöneltilen ''Ben hiç flörtüm tarafından ghostlanmadım.'' sorusunun ardından üçünün de önlerindeki içeceği içerek ghostlandıklarını söylemelerinin üzerine bu durum sosyal medyada gündem oldu.
Ghostlanmanın ne demek olduğunu bilmeyenler için şu şekilde açıklayalım:
Gündem olan o açıklamanın olduğu video 👀
Paylaşımı alıntılayan bazı kullanıcıların yorumları bu şekilde;
Spoiler alarmı😔
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Belki de sadece esmer seviyorlardır...
Hayal ürünü değil miydi onlar?
Boşver, kendi kaybetti.
😅
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