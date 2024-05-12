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Fedon Denize Düşmeyince Vedat Milor Rol Çaldı: ''Bu Yıl Yaz Sezonunu Ben Açıyorum''

Fedon Denize Düşmeyince Vedat Milor Rol Çaldı: ''Bu Yıl Yaz Sezonunu Ben Açıyorum''

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 21:17

Vedat Milor'un deniz sezonunu açtığını belirten paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Milor'un bu gönderisine kayıtsız kalamadı ve ortaya oldukça komik tweetler çıktı.

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İşte Vedat Milor'un o paylaşımı;

İşte Vedat Milor'un o paylaşımı;
twitter.com

Milor'un paylaşımına gelen komik yorumlardan bazıları;

Milor'un paylaşımına gelen komik yorumlardan bazıları;
twitter.com

Daha iyi bir benzetme yapılamazdı...

Daha iyi bir benzetme yapılamazdı...
twitter.com

Medat abi.

Medat abi.
twitter.com

🤐

🤐
twitter.com
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Tabii, iletelim hemen kendisine.

Tabii, iletelim hemen kendisine.
twitter.com

Diyebiliriz bizce de😎

Diyebiliriz bizce de😎
twitter.com
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