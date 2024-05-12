Fedon Denize Düşmeyince Vedat Milor Rol Çaldı: ''Bu Yıl Yaz Sezonunu Ben Açıyorum''
Fedon Denize Düşmeyince Vedat Milor Rol Çaldı: ''Bu Yıl Yaz Sezonunu Ben Açıyorum''
Vedat Milor'un deniz sezonunu açtığını belirten paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Milor'un bu gönderisine kayıtsız kalamadı ve ortaya oldukça komik tweetler çıktı.
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İşte Vedat Milor'un o paylaşımı;
Milor'un paylaşımına gelen komik yorumlardan bazıları;
Daha iyi bir benzetme yapılamazdı...
Medat abi.
🤐
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Tabii, iletelim hemen kendisine.
Diyebiliriz bizce de😎
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