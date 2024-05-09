Serenay Sarıkaya'nın Başrolde Oynadığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' Dizisini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Serenay Sarıkaya'nın Başrolde Oynadığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' Dizisini İzleyenlerden İlk Tepkiler Geldi!
Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, ve Boran Kuzum'un oynadığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi Netflix'te yayınlandı. Gelin dizinin ayrıntılarına ve izleyenlerden ilk tepkilere hep birlikte bakalım.
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Başrollerinde Serenay Sarıkaya, Metin Akdülger, ve Boran Kuzum'un oynadığı 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisi bugün (9 Mayıs) Netflix'te gösterime girdi.
Ece Yörenç'in kaleme aldığı dizi, 30 yaşındaki avukat Leyla'nın ve aynı hukuk bürosunda çalıştığı iş arkadaşlarının hayatlarına odaklanıyor. Meraklılarının heyecanla beklediği dizide anlatılan olaylar, 'bench', 'ghost', 'ilişki' ve sonunda 'ilişme' arasında savrulup gidiyor.
Dizide Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Leyla Taylan karakterini ihanetle biten ilk aşk acısından kurtulmaya çalışan biri olarak görüyoruz. Tabii Leyla bunu tek başına başarmıyor. Boran Kuzum'un canlandırdığı Feyyaz karakterinin bundan büyük bir etkisi var.
Daha sonrasında Leyla'yı kendisinin çok uzun zamandır yer almadığı flört dünyasına adım atarken izliyoruz. Leyla'nın aşk hayatı giderek karmaşık bir hale gelirken bir boşanma davasında üçüncü eş Tuba Tepelioğlu’nun vekili olmasını takip ediyoruz.
Leyla Taylan'ın karşısındaki rakibi ise 15 yıl içerisinde üç kez evlenip boşanan bir ilişki katili olan Cem Murathan olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım Leyla bir yandan ilişki durumunu düzeltip bir yandan da müvekkilini en iyi şekilde savunabilecek mi? İşte bunu diziyi izleyenler öğrenecek.
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Hazırsanız Netflix'in büyük ses getirmeye aday dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti'yi izleyenlerden gelen ilk tepkilere hep birlikte bakalım.
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