İflasın Eşiğindeki Bir Emlak Kralını Anlatan Netflix Dizisi 'A Man in Full'e İzleyenlerden Gelen Tepkiler

Netflix'te geçtiğimiz hafta gösterime giren 'A Man in Full', Baby Reindeer'ın tahtını salladı. Zirveye yerleşen dizi eleştirmenler tarafından beğenilmese de izleyenler tarafından çok beğenildi. Gelin dizinin ayrıntılarına ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.