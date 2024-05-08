Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
İflasın Eşiğindeki Bir Emlak Kralını Anlatan Netflix Dizisi 'A Man in Full'e İzleyenlerden Gelen Tepkiler

İflasın Eşiğindeki Bir Emlak Kralını Anlatan Netflix Dizisi 'A Man in Full'e İzleyenlerden Gelen Tepkiler

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 12:37

Netflix'te geçtiğimiz hafta gösterime giren 'A Man in Full', Baby Reindeer'ın tahtını salladı. Zirveye yerleşen dizi eleştirmenler tarafından beğenilmese de izleyenler tarafından çok beğenildi. Gelin dizinin ayrıntılarına ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

2 Mayıs'ta Netflix'te gösterime giren 'A Man in Full' şimdiden seyircilerin favori dizisi olmaya aday olarak gösteriyor. Dizi izlenme oranıyla şu an Baby Reindeer'ın Netflix'teki tahtını sallamış durumda.

2 Mayıs'ta Netflix'te gösterime giren 'A Man in Full' şimdiden seyircilerin favori dizisi olmaya aday olarak gösteriyor. Dizi izlenme oranıyla şu an Baby Reindeer'ın Netflix'teki tahtını sallamış durumda.

Başrolünde iki Emmy ödüllü aktör Jeff Daniels'in olduğu dizide ünlü oyuncuya Diane Lane, Tom Pelphrey, William Jackson Harper ve Lucy Liu eşlik ediyor.

Başrolünde iki Emmy ödüllü aktör Jeff Daniels'in olduğu dizide ünlü oyuncuya Diane Lane, Tom Pelphrey, William Jackson Harper ve Lucy Liu eşlik ediyor.

Dizide Jeff Daniels, 1 milyar dolardan fazla banka borcu olmasına rağmen "Atlanta'daki en büyük emlak kahramanı" olarak anılan iflasın eşiğindeki Charlie Croker'ı canlandırıyor.

Dizide Jeff Daniels, 1 milyar dolardan fazla banka borcu olmasına rağmen "Atlanta'daki en büyük emlak kahramanı" olarak anılan iflasın eşiğindeki Charlie Croker'ı canlandırıyor.

'A Man in Full' izleyenler tarafından Succession'a benzetilirken eleştirmenler tarafından pek sevilmiyor. Buna rağmen Netflix'te bir numaraya oturan dizi, karakterlerinin çoğunun açgözlü olduğunu vurgulaması ve sarsıcı finaliyle izleyenleri oldukça şaşırtıyor.

'A Man in Full' izleyenler tarafından Succession'a benzetilirken eleştirmenler tarafından pek sevilmiyor. Buna rağmen Netflix'te bir numaraya oturan dizi, karakterlerinin çoğunun açgözlü olduğunu vurgulaması ve sarsıcı finaliyle izleyenleri oldukça şaşırtıyor.

Peki 'A Man in Full' dizisini izleyenler ne düşünüyor? Gelin hep birlikte diziye gelen tepkilere bakalım.

Peki 'A Man in Full' dizisini izleyenler ne düşünüyor? Gelin hep birlikte diziye gelen tepkilere bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın