İflasın Eşiğindeki Bir Emlak Kralını Anlatan Netflix Dizisi 'A Man in Full'e İzleyenlerden Gelen Tepkiler
İflasın Eşiğindeki Bir Emlak Kralını Anlatan Netflix Dizisi 'A Man in Full'e İzleyenlerden Gelen Tepkiler
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2 Mayıs'ta Netflix'te gösterime giren 'A Man in Full' şimdiden seyircilerin favori dizisi olmaya aday olarak gösteriyor. Dizi izlenme oranıyla şu an Baby Reindeer'ın Netflix'teki tahtını sallamış durumda.
Başrolünde iki Emmy ödüllü aktör Jeff Daniels'in olduğu dizide ünlü oyuncuya Diane Lane, Tom Pelphrey, William Jackson Harper ve Lucy Liu eşlik ediyor.
Dizide Jeff Daniels, 1 milyar dolardan fazla banka borcu olmasına rağmen "Atlanta'daki en büyük emlak kahramanı" olarak anılan iflasın eşiğindeki Charlie Croker'ı canlandırıyor.
'A Man in Full' izleyenler tarafından Succession'a benzetilirken eleştirmenler tarafından pek sevilmiyor. Buna rağmen Netflix'te bir numaraya oturan dizi, karakterlerinin çoğunun açgözlü olduğunu vurgulaması ve sarsıcı finaliyle izleyenleri oldukça şaşırtıyor.
Peki 'A Man in Full' dizisini izleyenler ne düşünüyor? Gelin hep birlikte diziye gelen tepkilere bakalım.
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