Star Trek'te Kaptan Kirk'ü Canlandıran Ünlü Oyuncudan Duyanları Çok Şaşırtacak Bir Fikir Geldi!

'Belki imkansız ama dijital gençleştirme teknolojisi sayesinde Kaptan Kirk'ün genç bir versiyonunu tekrar oynayabilirim. Bu teknolojiyle olduğunuzdan 50 yaş daha genç görünebiliyorsunuz. Neden olmasın? Kirk ölmüş olabilir ama şöyle düşünün; yeni bir senaryoda kaptanın beyni ve bedeni gelecek nesiller için dondurulabilir ve yıllar sonra yeni bir filmde tekrar dönebilir. Bu çok ilgi çekici bir fikir' sözlerini dile getirdi.