Star Trek'te Kaptan Kirk'ü Canlandıran Ünlü Oyuncudan Duyanları Çok Şaşırtacak Bir Fikir Geldi!
Star Trek'te Kaptan Kirk'ü Canlandıran Ünlü Oyuncudan Duyanları Çok Şaşırtacak Bir Fikir Geldi!
Uzay Yolu (Star Trek) dizisinde Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner, role tekrar geri dönmek istediğini açıklayarak dikkat çeken fikirlerini paylaştı. Detaylar içerikte!
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Kaptan Kirk adını aranızda duymayan bilmeyen yoktur. Kendisi dünyaca popüler Uzay Yolu (Star Trek) dizisinde Yıldız Gemisi Atılgan'ın kumandanıdır ve bu meşhur karakter Kanadalı oyuncu William Shatner tarafından canlandırılmıştı.
Hatta Montgomery Scott'a söylediği "Işınla beni, Scotty" repliğiyle izleyenlerin hafızalarına kazınmıştı bu karakter. Ancak Kaptan Kirk karakteri dizide ölmüştü. Kirk'ün uzay yolu maceraları 1994 yapımı Uzay Yolu 7: Yeni Nesil'de (Star Trek Generations) son bulmuştu. Ya da bulmadı mı diyelim?
The Hollywood Reporter'in haberine göre şimdilerde 93 yaşında olan William Shatner, yeni biyografik belgeseli You Can Call Me Bill'in tanıtımı için verdiği bir röportajda Kaptan Kirk karakterini tekrar oynamak istediğini söyledi.
Global News'a konuşan William Shatner yaptığı açıklamada,
Anlaşılan Kaptan Kirk'ün yani William Shatner'in uzay tutkusu 93 yaşında bile içinde alev alev yanıyor. Shatner 2021 yılında Jeff Bezos'un Blue Origin gemisinin bir üyesi olarak uzaya yolculuk etmişti ve 90 yaşında yörüngeye çıkan en yaşlı kişi olmuştu. Siz Kaptan Kirk'ün dönme hayaline ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun!
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