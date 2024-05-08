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Star Trek'te Kaptan Kirk'ü Canlandıran Ünlü Oyuncudan Duyanları Çok Şaşırtacak Bir Fikir Geldi!

Star Trek'te Kaptan Kirk'ü Canlandıran Ünlü Oyuncudan Duyanları Çok Şaşırtacak Bir Fikir Geldi!

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
08.05.2024 - 11:25

Uzay Yolu (Star Trek) dizisinde Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner, role tekrar geri dönmek istediğini açıklayarak dikkat çeken fikirlerini paylaştı. Detaylar içerikte!

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Kaptan Kirk adını aranızda duymayan bilmeyen yoktur. Kendisi dünyaca popüler Uzay Yolu (Star Trek) dizisinde Yıldız Gemisi Atılgan'ın kumandanıdır ve bu meşhur karakter Kanadalı oyuncu William Shatner tarafından canlandırılmıştı.

Kaptan Kirk adını aranızda duymayan bilmeyen yoktur. Kendisi dünyaca popüler Uzay Yolu (Star Trek) dizisinde Yıldız Gemisi Atılgan'ın kumandanıdır ve bu meşhur karakter Kanadalı oyuncu William Shatner tarafından canlandırılmıştı.

Hatta Montgomery Scott'a söylediği "Işınla beni, Scotty" repliğiyle izleyenlerin hafızalarına kazınmıştı bu karakter. Ancak Kaptan Kirk karakteri dizide ölmüştü. Kirk'ün uzay yolu maceraları 1994 yapımı Uzay Yolu 7: Yeni Nesil'de (Star Trek Generations) son bulmuştu. Ya da bulmadı mı diyelim?

The Hollywood Reporter'in haberine göre şimdilerde 93 yaşında olan William Shatner, yeni biyografik belgeseli You Can Call Me Bill'in tanıtımı için verdiği bir röportajda Kaptan Kirk karakterini tekrar oynamak istediğini söyledi.

The Hollywood Reporter'in haberine göre şimdilerde 93 yaşında olan William Shatner, yeni biyografik belgeseli You Can Call Me Bill'in tanıtımı için verdiği bir röportajda Kaptan Kirk karakterini tekrar oynamak istediğini söyledi.

Global News'a konuşan William Shatner yaptığı açıklamada,

Global News'a konuşan William Shatner yaptığı açıklamada,

'Belki imkansız ama dijital gençleştirme teknolojisi sayesinde Kaptan Kirk'ün genç bir versiyonunu tekrar oynayabilirim. Bu teknolojiyle olduğunuzdan 50 yaş daha genç görünebiliyorsunuz. Neden olmasın? Kirk ölmüş olabilir ama şöyle düşünün; yeni bir senaryoda kaptanın beyni ve bedeni gelecek nesiller için dondurulabilir ve yıllar sonra yeni bir filmde tekrar dönebilir. Bu çok ilgi çekici bir fikir' sözlerini dile getirdi.

Anlaşılan Kaptan Kirk'ün yani William Shatner'in uzay tutkusu 93 yaşında bile içinde alev alev yanıyor. Shatner 2021 yılında Jeff Bezos'un Blue Origin gemisinin bir üyesi olarak uzaya yolculuk etmişti ve 90 yaşında yörüngeye çıkan en yaşlı kişi olmuştu. Siz Kaptan Kirk'ün dönme hayaline ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun!

Anlaşılan Kaptan Kirk'ün yani William Shatner'in uzay tutkusu 93 yaşında bile içinde alev alev yanıyor. Shatner 2021 yılında Jeff Bezos'un Blue Origin gemisinin bir üyesi olarak uzaya yolculuk etmişti ve 90 yaşında yörüngeye çıkan en yaşlı kişi olmuştu. Siz Kaptan Kirk'ün dönme hayaline ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun!

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