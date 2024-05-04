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Netflix Filminin Yıldızı, Rol Arkadaşı İçin Neden Soyunduğunu İtiraf Etti

Netflix Filminin Yıldızı, Rol Arkadaşı İçin Neden Soyunduğunu İtiraf Etti

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 17:50 Son Güncelleme: 04.05.2024 - 18:03

Gelinin Annesi (Mother of the Bride) filminde Brooke Shields ve Benjamin Bratt başrolde oynuyor. Shields filmin tanıtımı için katıldığı bir programda filmdeki sahnede rol arkadaşına sürpriz bir şekilde soyunduğu anları itiraf etmesiyle gündeme geldi. Detaylar içerikte!

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Mark Waters tarafından yönetilen ve başrollerinde Brooke Shields, Miranda Cosgrove ve Benjamin Bratt'in yer aldığı Gelinin Annesi (Mother of the Bride) filmi 9 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Mark Waters tarafından yönetilen ve başrollerinde Brooke Shields, Miranda Cosgrove ve Benjamin Bratt'in yer aldığı Gelinin Annesi (Mother of the Bride) filmi 9 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.

Film, Londra'dan dönen kızı Emma'nın evleneceğini annesine duyurmasını ve annesi Lana'nın, kızıyla evlenen adamın babasının bir zamanlar kendi kalbini kıran eski sevgilisi olduğunu öğrenmesini konu alıyor.

Film, Londra'dan dönen kızı Emma'nın evleneceğini annesine duyurmasını ve annesi Lana'nın, kızıyla evlenen adamın babasının bir zamanlar kendi kalbini kıran eski sevgilisi olduğunu öğrenmesini konu alıyor.

Filmde, 1980 yılında vizyona giren Mavi Göl (The Blue Lagoon) filminde oynayarak henüz 15 yaşındayken dünya çapında bir star olan Brooke Shields'e yine bu filmdeki rol arkadaşı Benjamin Bratt eşlik ediyor.

Filmde, 1980 yılında vizyona giren Mavi Göl (The Blue Lagoon) filminde oynayarak henüz 15 yaşındayken dünya çapında bir star olan Brooke Shields'e yine bu filmdeki rol arkadaşı Benjamin Bratt eşlik ediyor.

Geçtiğimiz cuma günü filmin tanıtımı için ABC'nin The View adlı programına katılan 58 yaşındaki Shields, rol arkadaşı Bratt için nasıl soyunduğunu itiraf etmesiyle gündeme geldi.

Geçtiğimiz cuma günü filmin tanıtımı için ABC'nin The View adlı programına katılan 58 yaşındaki Shields, rol arkadaşı Bratt için nasıl soyunduğunu itiraf etmesiyle gündeme geldi.

New York Post'ta yer alan habere göre Brooke Shields, 1980 yılı yapımı filmde olanları şu sözlerle açıkladı:

New York Post'ta yer alan habere göre Brooke Shields, 1980 yılı yapımı filmde olanları şu sözlerle açıkladı:

'Rol arkadaşım Benjamin filmdeki bir sahneyi sadece cinsel organını örten bir çorapla çekmek zorunda kaldı. O dönem çekilen sahnelerde erkekler için gizleme çorapları vardı. Kadınlarda ise gizleme üçgeni denen bantlar kullanılıyordu. Bratt'in durumuna çok acımıştım. Cinsel organına bir kılıf geçirilmişti sadece. Ben de bu hiç adil değil diye düşündüm. Onu rahatlatmak için memelerimi bantla kapattım ve tamamen soyundum. Bu onun için güzel bir sürpriz oldu.'

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