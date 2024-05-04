Netflix Filminin Yıldızı, Rol Arkadaşı İçin Neden Soyunduğunu İtiraf Etti

'Rol arkadaşım Benjamin filmdeki bir sahneyi sadece cinsel organını örten bir çorapla çekmek zorunda kaldı. O dönem çekilen sahnelerde erkekler için gizleme çorapları vardı. Kadınlarda ise gizleme üçgeni denen bantlar kullanılıyordu. Bratt'in durumuna çok acımıştım. Cinsel organına bir kılıf geçirilmişti sadece. Ben de bu hiç adil değil diye düşündüm. Onu rahatlatmak için memelerimi bantla kapattım ve tamamen soyundum. Bu onun için güzel bir sürpriz oldu.'