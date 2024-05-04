Netflix Filminin Yıldızı, Rol Arkadaşı İçin Neden Soyunduğunu İtiraf Etti
Netflix Filminin Yıldızı, Rol Arkadaşı İçin Neden Soyunduğunu İtiraf Etti
Gelinin Annesi (Mother of the Bride) filminde Brooke Shields ve Benjamin Bratt başrolde oynuyor. Shields filmin tanıtımı için katıldığı bir programda filmdeki sahnede rol arkadaşına sürpriz bir şekilde soyunduğu anları itiraf etmesiyle gündeme geldi. Detaylar içerikte!
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Mark Waters tarafından yönetilen ve başrollerinde Brooke Shields, Miranda Cosgrove ve Benjamin Bratt'in yer aldığı Gelinin Annesi (Mother of the Bride) filmi 9 Mayıs'ta Netflix'te izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor.
Film, Londra'dan dönen kızı Emma'nın evleneceğini annesine duyurmasını ve annesi Lana'nın, kızıyla evlenen adamın babasının bir zamanlar kendi kalbini kıran eski sevgilisi olduğunu öğrenmesini konu alıyor.
Filmde, 1980 yılında vizyona giren Mavi Göl (The Blue Lagoon) filminde oynayarak henüz 15 yaşındayken dünya çapında bir star olan Brooke Shields'e yine bu filmdeki rol arkadaşı Benjamin Bratt eşlik ediyor.
Geçtiğimiz cuma günü filmin tanıtımı için ABC'nin The View adlı programına katılan 58 yaşındaki Shields, rol arkadaşı Bratt için nasıl soyunduğunu itiraf etmesiyle gündeme geldi.
New York Post'ta yer alan habere göre Brooke Shields, 1980 yılı yapımı filmde olanları şu sözlerle açıkladı:
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