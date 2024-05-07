Dört Nikah Bir Cenaze'nin Senaristinden 30 Yıl Sonra Gelen Hugh Grant İtirafı Şaşırttı!
Dört Nikah Bir Cenaze'nin Senaristinden 30 Yıl Sonra Gelen Hugh Grant İtirafı Şaşırttı!
Dört Nikah Bir Cenaze'nin senaristi Richard Curtis, filmde Hugh Grant'in oynamasını istemediğini 30 yıl sonra itiraf etti. Detaylar içerikte!
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1994 yılında vizyona giren Dört Nikah Bir Cenaze (Four Weddings and a Funeral) filmini izleyenler hatırlar; o zamanlar 32 yaşında olan İngiliz aktör Hugh Grant, Charles rolüyle büyük beğeni toplamıştı.
Mike Newell'ın yönettiği filmde Hugh Grant, kızlarla sadece gönül eğlendirip evlilik vaat etmeyen genç bir adamı canlandırmış, Grant'e ise Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas ve James Fleet eşlik etmişti.
Film, 1990'lı yılların klasiği haline gelerek herkesin severek izlediği bir yapım olmuştu. Dört Nikah Bir Cenaze filminin üzerinden 30 yıl geçti ama şimdilerde film bir itirafla gündemde.
Independent Türkçe'de yer alan bir habere göre Dört Nikah Bir Cenaze'nin senaristi Richard Curtis, en başta Charles rolünü Hugh Grant'in oynamasını hiç istememiş.
Nedeniyse Grant'in fazla seksi ve göz alıcı olması... Senarist Richard Curtis yaptığı açıklamada onun yerine Jim Broadbent, Robbie Coltrane ya da John Gordon Sinclair gibi yıldızların Charles rolünde oynamasını istemiş.
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Times'a konuşan Curtis,
Sevgili senarist bey eğer Dört Nikah Bir Cenaze'de Hugh Grant'i oynatmasaydınız bu sinema tarihine kara bir leke olarak geçerdi. Bunu da bi' düşünün derim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...
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