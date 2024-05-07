Dört Nikah Bir Cenaze'nin Senaristinden 30 Yıl Sonra Gelen Hugh Grant İtirafı Şaşırttı!

'Hugh Grant'i Charles rolünde hiç istemedim. Çünkü ben çok sıradan bir insanım. Aklımda daha az göz alıcı bir kişi vardı. En nihayetinde 70 kişiyle görüştük ama bu rolün hakkını verecek cazibe ve zekaya sahip birini bulamadık' açıklamasını yaptı.