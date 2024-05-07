Korku Romanlarının Ustası Stephen King'den, Kendisine Oh Dedirten 'Baby Reindeer' İtirafı Geldi
Korku Romanlarının Ustası Stephen King'den, Kendisine Oh Dedirten 'Baby Reindeer' İtirafı Geldi
Meşhur korku romanlarının yazarı Stephen King, çok izlenen Baby Reindeer dizisi hakkında bir makale yayımladı. 76 yaşındaki King'in diziyle ilgili düşünceleri dikkat çekti. Detaylar içerikte!
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Netflix'in hit dizisi 'Baby Reindeer' gerçek hikayesi ve hikayenin ardındaki gerçek kimliklere dair yapılan spekülasyonlar yüzünden gündemden düşmüyor. Çok izlenen diziyle ilgili bir yorum da meşhur korku romanları yazarı Stephen King'den geldi.
Göz, Mahşer ve Yeşil Yol gibi kitapların yazarı King, X hesabından yaptığı paylaşımda "London Times'da Baby Reindeer hakkında bir makalem yayımlandı. Böyle harika bir dizi hakkında yazdığım için bana ödeme yaptıklarına inanamıyorum ama yaptılar" sözlerini dile getirdi.
Independent'de yer alan habere göre 76 yaşındaki yazar an itibariyle 22 milyon kere izlenen diziyi öve öve bitiremedi ve şu cümleleri yazdı:
Stephen King makalesinde 2024'ün en rahatsız edici dizisi olarak nitelendirilen Baby Reindeer'ı kendi kitabıyla da karşılaştırdı:
Stephen King'in yanı sıra sosyal medya kullanıcıları da dizinin King'in romanından uyarlanan 1990 yapımı Ölüm Kitabı'na (Misery) çok benzediğini dile getirmişti. Film, ünlü bir yazarın bir hayranı tarafından bir araba kazasından kurtarıldıktan sonra esaret ve istismar kabusunun içine düşmesini konu almıştı.
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