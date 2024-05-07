Korku Romanlarının Ustası Stephen King'den, Kendisine Oh Dedirten 'Baby Reindeer' İtirafı Geldi

'Baby Reindeer'ın her bir bölümü 30 dakika ve 50 dakikadan daha uzun süre çekilerek adeta şişirilmiş dizilerin aksine kısa ve çevik bıçak darbeleri gibi sahnelere sahip. Richard Gadd'ın gerçek hikayesi şimdiye kadar izlediğim en iyi şeylerden biri.