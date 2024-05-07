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Korku Romanlarının Ustası Stephen King'den, Kendisine Oh Dedirten 'Baby Reindeer' İtirafı Geldi

Korku Romanlarının Ustası Stephen King'den, Kendisine Oh Dedirten 'Baby Reindeer' İtirafı Geldi

dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 11:55

Meşhur korku romanlarının yazarı Stephen King, çok izlenen Baby Reindeer dizisi hakkında bir makale yayımladı. 76 yaşındaki King'in diziyle ilgili düşünceleri dikkat çekti. Detaylar içerikte!

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Netflix'in hit dizisi 'Baby Reindeer' gerçek hikayesi ve hikayenin ardındaki gerçek kimliklere dair yapılan spekülasyonlar yüzünden gündemden düşmüyor. Çok izlenen diziyle ilgili bir yorum da meşhur korku romanları yazarı Stephen King'den geldi.

Netflix'in hit dizisi 'Baby Reindeer' gerçek hikayesi ve hikayenin ardındaki gerçek kimliklere dair yapılan spekülasyonlar yüzünden gündemden düşmüyor. Çok izlenen diziyle ilgili bir yorum da meşhur korku romanları yazarı Stephen King'den geldi.

Göz, Mahşer ve Yeşil Yol gibi kitapların yazarı King, X hesabından yaptığı paylaşımda "London Times'da Baby Reindeer hakkında bir makalem yayımlandı. Böyle harika bir dizi hakkında yazdığım için bana ödeme yaptıklarına inanamıyorum ama yaptılar" sözlerini dile getirdi.

Göz, Mahşer ve Yeşil Yol gibi kitapların yazarı King, X hesabından yaptığı paylaşımda "London Times'da Baby Reindeer hakkında bir makalem yayımlandı. Böyle harika bir dizi hakkında yazdığım için bana ödeme yaptıklarına inanamıyorum ama yaptılar" sözlerini dile getirdi.
twitter.com

Independent'de yer alan habere göre 76 yaşındaki yazar an itibariyle 22 milyon kere izlenen diziyi öve öve bitiremedi ve şu cümleleri yazdı:

Independent'de yer alan habere göre 76 yaşındaki yazar an itibariyle 22 milyon kere izlenen diziyi öve öve bitiremedi ve şu cümleleri yazdı:

'Baby Reindeer'ın her bir bölümü 30 dakika ve 50 dakikadan daha uzun süre çekilerek adeta şişirilmiş dizilerin aksine kısa ve çevik bıçak darbeleri gibi sahnelere sahip. Richard Gadd'ın gerçek hikayesi şimdiye kadar izlediğim en iyi şeylerden biri.

Stephen King makalesinde 2024'ün en rahatsız edici dizisi olarak nitelendirilen Baby Reindeer'ı kendi kitabıyla da karşılaştırdı:

Stephen King makalesinde 2024'ün en rahatsız edici dizisi olarak nitelendirilen Baby Reindeer'ı kendi kitabıyla da karşılaştırdı:

'Dizinin hikayesi benim 1987 yılında yazdığım gerilim romanım Sadist'e (Misery) çok benziyor. Tanrıya şükürler olsun ki kitabım bu diziden önce çıktı. Yoksa hikayeyi Richard Gadd'dan çaldığımı düşüneceklerdi' diye yazdı.

Stephen King'in yanı sıra sosyal medya kullanıcıları da dizinin King'in romanından uyarlanan 1990 yapımı Ölüm Kitabı'na (Misery) çok benzediğini dile getirmişti. Film, ünlü bir yazarın bir hayranı tarafından bir araba kazasından kurtarıldıktan sonra esaret ve istismar kabusunun içine düşmesini konu almıştı.

Stephen King'in yanı sıra sosyal medya kullanıcıları da dizinin King'in romanından uyarlanan 1990 yapımı Ölüm Kitabı'na (Misery) çok benzediğini dile getirmişti. Film, ünlü bir yazarın bir hayranı tarafından bir araba kazasından kurtarıldıktan sonra esaret ve istismar kabusunun içine düşmesini konu almıştı.

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