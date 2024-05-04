Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Tekrar 'La La Land' Filminde Oynamak İstediğini Söyleyen Ryan Gosling'e Filmin X Sayfasından Bir Cevap Geldi

Tekrar 'La La Land' Filminde Oynamak İstediğini Söyleyen Ryan Gosling'e Filmin X Sayfasından Bir Cevap Geldi

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
04.05.2024 - 18:49

Ryan Gosling, hangi filmde tekrar oynamak isteyeceği sorusuna yanlış el hareketi yüzünden 'La La Land' demişti. Filmin X'teki sayfası da bu hareketi düzelterek Gosling'in kafasını rahatlattı. Detaylar içerikte!

İçeriğin Devamı Aşağıda

'La La Land' ya da Türkçe adıyla 'Aşıklar Şehri', 2016 yılında vizyona giren en iyi yapımlardan biri. Yönetmen koltuğunda Damien Chazelle'in oturduğu, başrollerinde ise Ryan Gosling ve Emma Stone'un oynadığı film, çıktığı sene sinema dünyasının altını üstüne getirmişti.

'La La Land' ya da Türkçe adıyla 'Aşıklar Şehri', 2016 yılında vizyona giren en iyi yapımlardan biri. Yönetmen koltuğunda Damien Chazelle'in oturduğu, başrollerinde ise Ryan Gosling ve Emma Stone'un oynadığı film, çıktığı sene sinema dünyasının altını üstüne getirmişti.

Filmi izleyenler hatırlar; 'La La Land' filminde oyunculuğa hevesli Mia ile caz piyanisti Sebastian'ın karmaşık ilişkisi anlatılıyordu. Los Angeles'ta kariyer yapan bu ikilinin sıra dışı aşk hikayesi ekranlara yansıtılıyordu.

Filmi izleyenler hatırlar; 'La La Land' filminde oyunculuğa hevesli Mia ile caz piyanisti Sebastian'ın karmaşık ilişkisi anlatılıyordu. Los Angeles'ta kariyer yapan bu ikilinin sıra dışı aşk hikayesi ekranlara yansıtılıyordu.

Film eleştirmenlerden ve izleyicilerden övgü üzerine övgü almıştı. Chazelle'in senaryosu ve yönetmenliği ile Gosling ve Stone'un oyunculukları ve müzikleri herkes tarafından çok beğenilmişti.

Film eleştirmenlerden ve izleyicilerden övgü üzerine övgü almıştı. Chazelle'in senaryosu ve yönetmenliği ile Gosling ve Stone'un oyunculukları ve müzikleri herkes tarafından çok beğenilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Ryan Gosling, hangi rolünü yeniden canlandırmak isteyeceğinin sorulması üzerine herkesi şaşırtan bir 'La La Land' cevabı vermişti. X'teki @popgek hesabının aktardığı açıklamada Gosling,

Geçtiğimiz günlerde Ryan Gosling, hangi rolünü yeniden canlandırmak isteyeceğinin sorulması üzerine herkesi şaşırtan bir 'La La Land' cevabı vermişti. X'teki @popgek hesabının aktardığı açıklamada Gosling,

'La La Land olabilir. Bana musallat olan bir an var, Emma ile dans ediyoruz ve bu anın filmin afişi olabileceğini bilmiyordum. Ellerimizin yukarı bakması gerekiyordu ama ben herkes aksini söylemesine rağmen elimi kırmanın hoş olacağını düşündüm. Şimdi ne zaman afişe baksam onu görüyorum. Asıl ne daha hoş olurdu biliyor musunuz? Elimin yukarı bakması.' sözlerine yer verdi.

Bu yanlış el duruşu Ryan Gosling'in içine öyle bir kurt düşürmüş olacak ki ünlü oyuncunun tekrar oynamak istediği filmin neden 'La La Land' olduğuna şaşırmıyoruz.

Bu yanlış el duruşu Ryan Gosling'in içine öyle bir kurt düşürmüş olacak ki ünlü oyuncunun tekrar oynamak istediği filmin neden 'La La Land' olduğuna şaşırmıyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Ancak sinema dünyasında özellikle fotoşop dünyasında çareler asla tükenmez. Ünlü oyuncunun içine dert olan bu sorunun neyse ki kolay bir çözümü varmış. Gosling'in bu açıklamasından sonra La La Land'in X hesabı, Ryan Gosling'in kafasını rahatlatmak için elini evet 'elini düzeltmiş' sayın okuyucular.

Ancak sinema dünyasında özellikle fotoşop dünyasında çareler asla tükenmez. Ünlü oyuncunun içine dert olan bu sorunun neyse ki kolay bir çözümü varmış. Gosling'in bu açıklamasından sonra La La Land'in X hesabı, Ryan Gosling'in kafasını rahatlatmak için elini evet 'elini düzeltmiş' sayın okuyucular.

Siz bu klas harekete ne diyorsunuz? Filmin sayfası yolunda gitmeyen hayatlarımızı da böyle düzeltse fena olmaz değil mi? Buyrun yorumlara...

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın