Tekrar 'La La Land' Filminde Oynamak İstediğini Söyleyen Ryan Gosling'e Filmin X Sayfasından Bir Cevap Geldi

'La La Land olabilir. Bana musallat olan bir an var, Emma ile dans ediyoruz ve bu anın filmin afişi olabileceğini bilmiyordum. Ellerimizin yukarı bakması gerekiyordu ama ben herkes aksini söylemesine rağmen elimi kırmanın hoş olacağını düşündüm. Şimdi ne zaman afişe baksam onu görüyorum. Asıl ne daha hoş olurdu biliyor musunuz? Elimin yukarı bakması.' sözlerine yer verdi.