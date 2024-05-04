Tekrar 'La La Land' Filminde Oynamak İstediğini Söyleyen Ryan Gosling'e Filmin X Sayfasından Bir Cevap Geldi
Tekrar 'La La Land' Filminde Oynamak İstediğini Söyleyen Ryan Gosling'e Filmin X Sayfasından Bir Cevap Geldi
Ryan Gosling, hangi filmde tekrar oynamak isteyeceği sorusuna yanlış el hareketi yüzünden 'La La Land' demişti. Filmin X'teki sayfası da bu hareketi düzelterek Gosling'in kafasını rahatlattı. Detaylar içerikte!
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'La La Land' ya da Türkçe adıyla 'Aşıklar Şehri', 2016 yılında vizyona giren en iyi yapımlardan biri. Yönetmen koltuğunda Damien Chazelle'in oturduğu, başrollerinde ise Ryan Gosling ve Emma Stone'un oynadığı film, çıktığı sene sinema dünyasının altını üstüne getirmişti.
Filmi izleyenler hatırlar; 'La La Land' filminde oyunculuğa hevesli Mia ile caz piyanisti Sebastian'ın karmaşık ilişkisi anlatılıyordu. Los Angeles'ta kariyer yapan bu ikilinin sıra dışı aşk hikayesi ekranlara yansıtılıyordu.
Film eleştirmenlerden ve izleyicilerden övgü üzerine övgü almıştı. Chazelle'in senaryosu ve yönetmenliği ile Gosling ve Stone'un oyunculukları ve müzikleri herkes tarafından çok beğenilmişti.
Geçtiğimiz günlerde Ryan Gosling, hangi rolünü yeniden canlandırmak isteyeceğinin sorulması üzerine herkesi şaşırtan bir 'La La Land' cevabı vermişti. X'teki @popgek hesabının aktardığı açıklamada Gosling,
Bu yanlış el duruşu Ryan Gosling'in içine öyle bir kurt düşürmüş olacak ki ünlü oyuncunun tekrar oynamak istediği filmin neden 'La La Land' olduğuna şaşırmıyoruz.
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Ancak sinema dünyasında özellikle fotoşop dünyasında çareler asla tükenmez. Ünlü oyuncunun içine dert olan bu sorunun neyse ki kolay bir çözümü varmış. Gosling'in bu açıklamasından sonra La La Land'in X hesabı, Ryan Gosling'in kafasını rahatlatmak için elini evet 'elini düzeltmiş' sayın okuyucular.
Siz bu klas harekete ne diyorsunuz? Filmin sayfası yolunda gitmeyen hayatlarımızı da böyle düzeltse fena olmaz değil mi? Buyrun yorumlara...
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