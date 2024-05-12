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Tüm Zamanların En Çok İzlenen 10 TikTok Videosu

Tüm Zamanların En Çok İzlenen 10 TikTok Videosu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
13.05.2024 - 00:46

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TikTok 2017 yılından beri birçok kullanıcıya ve birbirinden renkli içeriklere ev sahipliği yapmakta. Kullanıcıların tercihlerine bağlı olarak hem içeriğin üreticisi hem de tüketicisi konumunda yer alabildiği bu platformda her geçen gün yerine bir yenisinin eklendiği video içeriklerinin arasından tüm zamanların en çok izlenen 10 videosunu @brutamericaisimli hesap derledi.

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Listeye en son sıradan giren içerik 28 Ocak 2022 yılında ait.

Listeye en son sıradan giren içerik 28 Ocak 2022 yılında ait.

En çok izleyiciye ulaşan içerik ise 2.3 milyar izleciyle 9 Aralık 2019 yılına ait Zach King isimli kullanıcının videosu oldu.

En çok izleyiciye ulaşan içerik ise 2.3 milyar izleciyle 9 Aralık 2019 yılına ait Zach King isimli kullanıcının videosu oldu.

En'leri sıralayan o videonun tamamı şu şekilde;

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