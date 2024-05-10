Dove Cameron ile Maneskin Grubunun Solisti Damiano Verdikleri Aşk Dolu Pozlar ile X'te Gündem Oldu

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Met Gala'da birbirinden ünlü isimler boy gösterdi ve birçok farklı tasarıma sahip kostümleriyle magazin gündemine oturmayı başardılar.
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Bunun yanı sıra giydiği kostümlerden çok aşklarının ateşiyle gündeme gelenler de vardı; bunlardan biri de Dove Cameron ve Damiano çiftiydi.
Çiftin paylaşımlarının ardından @yapmayucel isimli X kullanıcısının video edit paylaşmasının ardından video dolaşıma girdi ve kullanıcılar bu aşk hakkındaki yorumlarını paylaştı. Çok geçmeden video sosyal medyada viral oldu.
Viral olan videoya biraz daha yakından bakalım👀
Çift hakkında birbirinden farklı yorumlar gündemde...
Kılıçlar kalkanlar kuşatıldı...
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Video editinin üzerine başka editler de yapıldı.
Farklı bakış açılarını da görmezden gelmeyelim.
Biz de anlamadık, ama inanıyoruz ki bu savaşın sonunda aşk kazanacak
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