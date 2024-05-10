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Dove Cameron ile Maneskin Grubunun Solisti Damiano Verdikleri Aşk Dolu Pozlar ile X'te Gündem Oldu

Dove Cameron ile Maneskin Grubunun Solisti Damiano Verdikleri Aşk Dolu Pozlar ile X'te Gündem Oldu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 20:31

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Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Met Gala'da birbirinden ünlü isimler boy gösterdi ve birçok farklı tasarıma sahip kostümleriyle magazin gündemine oturmayı başardılar.

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Bunun yanı sıra giydiği kostümlerden çok aşklarının ateşiyle gündeme gelenler de vardı; bunlardan biri de Dove Cameron ve Damiano çiftiydi.

Bunun yanı sıra giydiği kostümlerden çok aşklarının ateşiyle gündeme gelenler de vardı; bunlardan biri de Dove Cameron ve Damiano çiftiydi.

Çiftin paylaşımlarının ardından @yapmayucel isimli X kullanıcısının video edit paylaşmasının ardından video dolaşıma girdi ve kullanıcılar bu aşk hakkındaki yorumlarını paylaştı. Çok geçmeden video sosyal medyada viral oldu.

Çiftin paylaşımlarının ardından @yapmayucel isimli X kullanıcısının video edit paylaşmasının ardından video dolaşıma girdi ve kullanıcılar bu aşk hakkındaki yorumlarını paylaştı. Çok geçmeden video sosyal medyada viral oldu.
twitter.com

Viral olan videoya biraz daha yakından bakalım👀

Çift hakkında birbirinden farklı yorumlar gündemde...

Çift hakkında birbirinden farklı yorumlar gündemde...
twitter.com

Kılıçlar kalkanlar kuşatıldı...

Kılıçlar kalkanlar kuşatıldı...
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Video editinin üzerine başka editler de yapıldı.

Video editinin üzerine başka editler de yapıldı.
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Farklı bakış açılarını da görmezden gelmeyelim.

Farklı bakış açılarını da görmezden gelmeyelim.
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Biz de anlamadık, ama inanıyoruz ki bu savaşın sonunda aşk kazanacak 🩷

Biz de anlamadık, ama inanıyoruz ki bu savaşın sonunda aşk kazanacak 🩷
twitter.com

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