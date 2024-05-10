Dünyaca Ünlü Rapçi Cardi B Parodisini Yapan Türk'ü Instagram Hikayesinde Paylaştı

Türk sosyal medya kullanıcıları olarak internet alemindeki etkimiz sayısal ağırlığımızın çok ama çok önünde. Dünya çapında anketler olsun, yeni akımlar olsun, komik yorumlar olsun illa bir Türk'e rastlıyoruz. Bunun son örneği de dünyaca ünlü rapçi Cardi B'nin Met Gala 2024 kıyafetini kendi imkanlarıyla tasarlayıp paylaşan Türk TikTok kullanıcısı. Video öyle bir viral oldu ki ünü Cardi B'ye kadar gitti.