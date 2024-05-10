Dünyaca Ünlü Rapçi Cardi B Parodisini Yapan Türk'ü Instagram Hikayesinde Paylaştı
Dünyaca Ünlü Rapçi Cardi B Parodisini Yapan Türk'ü Instagram Hikayesinde Paylaştı
Türk sosyal medya kullanıcıları olarak internet alemindeki etkimiz sayısal ağırlığımızın çok ama çok önünde. Dünya çapında anketler olsun, yeni akımlar olsun, komik yorumlar olsun illa bir Türk'e rastlıyoruz. Bunun son örneği de dünyaca ünlü rapçi Cardi B'nin Met Gala 2024 kıyafetini kendi imkanlarıyla tasarlayıp paylaşan Türk TikTok kullanıcısı. Video öyle bir viral oldu ki ünü Cardi B'ye kadar gitti.
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Met Gala 2024'ün en çok dikkat çeken kıyafetlerinden biri de Cardi B'ye aitti.
gorunmezkaza nickli bir TikTok kullanıcısı da kendi imkanlarıyla harika bir işe imza attı.
Zaten kültürümüze dizilerimizden aşina olan Cardi B de bu postu Instagram hesabından paylaştı.
Peş peşe tebrikler geldi.
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Bir video daha geldi.
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