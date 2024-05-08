Tasarımlarıyla Bir Dönem Travmalar Yaşatan Mimar Selim Bey'i Diline Dolayan Mizahşörler
Tasarımlarıyla Bir Dönem Travmalar Yaşatan Mimar Selim Bey'i Diline Dolayan Mizahşörler
2010'lu yılların ortalarında yayınlanan Evim Şahane ve programın hem mimarı hem sunucusu Mimar Selim Bey o dönem iyi reytingler yakalamış, evlerini dekore ettirmek isteyen binlerce vatandaş programa başvurmuştu. Program biteli yıllar oldu ama sosyal medyaya düşen videolar adeta bu programı hortlattı. Selim Bey de goygoycuların diline düştü.
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Sadece estetik açıdan değil etik açıdan da tartışmalı tasarımlara imza atıyordu.
Program yıllar önce bitse de bu Twitter mizahşörleri için bir engel teşkil etmedi.
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