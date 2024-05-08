Tasarımlarıyla Bir Dönem Travmalar Yaşatan Mimar Selim Bey'i Diline Dolayan Mizahşörler

2010'lu yılların ortalarında yayınlanan Evim Şahane ve programın hem mimarı hem sunucusu Mimar Selim Bey o dönem iyi reytingler yakalamış, evlerini dekore ettirmek isteyen binlerce vatandaş programa başvurmuştu. Program biteli yıllar oldu ama sosyal medyaya düşen videolar adeta bu programı hortlattı. Selim Bey de goygoycuların diline düştü.