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Tasarımlarıyla Bir Dönem Travmalar Yaşatan Mimar Selim Bey'i Diline Dolayan Mizahşörler

Tasarımlarıyla Bir Dönem Travmalar Yaşatan Mimar Selim Bey'i Diline Dolayan Mizahşörler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.05.2024 - 15:41

2010'lu yılların ortalarında yayınlanan Evim Şahane ve programın hem mimarı hem sunucusu Mimar Selim Bey o dönem iyi reytingler yakalamış, evlerini dekore ettirmek isteyen binlerce vatandaş programa başvurmuştu. Program biteli yıllar oldu ama sosyal medyaya düşen videolar adeta bu programı hortlattı. Selim Bey de goygoycuların diline düştü.

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Selim Bey'in tasarımları bazılarına göre başarısızdı. Üstüne evlerin mimar eli değmemiş hallerinin daha iyi olduğunu savunanlar vardı.

Sadece estetik açıdan değil etik açıdan da tartışmalı tasarımlara imza atıyordu.

Sadece estetik açıdan değil etik açıdan da tartışmalı tasarımlara imza atıyordu.
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Program yıllar önce bitse de bu Twitter mizahşörleri için bir engel teşkil etmedi.

Program yıllar önce bitse de bu Twitter mizahşörleri için bir engel teşkil etmedi.
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