Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler
DM olsun, WhatsApp olsun diğer mecraların yazışma bölümü olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deli gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?
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Başlayalım.
Gibiyseniz sıkıntı.
Böyle yaşanmaz.
Biraz hızlı olmuş.
Her puan kaybına nude gelseydi...
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Hiç sallamamış kraliçe.
Avukatın özel hayatı olmasın mı?
Çaktırma...
Jestten de anlamıyorlar.
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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