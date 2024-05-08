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Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Yaptıkları Komik Mesajlaşmaları Paylaşarak İletişimden Maksimum Verim Alan Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.05.2024 - 13:55

DM olsun, WhatsApp olsun diğer mecraların yazışma bölümü olsun sürekli bir mesajlaşma içindeyiz. Hem de deli gibi. Tabii bu kadar yazışınca ortaya komik kesitler de çıkıyor ve sosyal medyada dolaşıma giriyor. Bakalım yazışırken kırıp geçirenler kimler?

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Başlayalım.

Başlayalım.
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Gibiyseniz sıkıntı.

Gibiyseniz sıkıntı.
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Böyle yaşanmaz.

Böyle yaşanmaz.
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Biraz hızlı olmuş.

Biraz hızlı olmuş.
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Her puan kaybına nude gelseydi...

Her puan kaybına nude gelseydi...
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Hiç sallamamış kraliçe.

Hiç sallamamış kraliçe.
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Avukatın özel hayatı olmasın mı?

Avukatın özel hayatı olmasın mı?
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Çaktırma...

Çaktırma...
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Jestten de anlamıyorlar.

Jestten de anlamıyorlar.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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