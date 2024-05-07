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Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Türkçenin Esnekliğini Mizaha Dönüştürerek Etkileşime Doyan Twitter Kullanıcıları

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.05.2024 - 12:26

Jestler, hikayeler, cuk oturan sözler... Bazen iyi bir video kimi zaman akıllıca kullanılmış bir caps. Mizah yapmanın yüzlerce farklı yolu var ve kelime şakaları da bunlardan sadece biri. Bakalım son zamanlarda kimler sözcükleri dans ettirerek takipçilerini güldürmüş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Basit mantık.

Basit mantık.
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Türkçe karakterleri kullanalım.

Türkçe karakterleri kullanalım.
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Amirim?

Amirim?
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Saydık üç tane.

Saydık üç tane.
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Seni de bozmuşlar.

Seni de bozmuşlar.
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Daha çok fakirlik testi

Daha çok fakirlik testi
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Yavaştan kapatalım 👋

Yavaştan kapatalım 👋
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