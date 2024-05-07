Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller
Bugüne kadar gözleriniz kanamadıysa merak etmeyin, şimdi biraz neye uğradığınızı şaşıracaksınız 😂
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1. Ne güzel aileye gelin gitmişsin...
2. Sevgilisinin koltuk altından mısır gevreği yemeyen de ne bileyim...
3. Teyzem deme öyle teyzem :(
4. Tamam bunu bize ver o zaman???
5. Z kuşağı yormaya devam ediyor...
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6. Kadının bazı yerlerde hiç değeri yok. Utanç!
7. Bu işlerin çalışma prensibinin gerçekten böyle olduğuna emin miyiz?
8. Evet kanka'cım çıkmış, 85 B
9. Z kuşağı yine TikTok karşısında acı çekiyor...
10. İyice deli gibi bi şey yaptınız kendinizi he!
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