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Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Gördüğünüz Andan İtibaren Ömrünüzden Ömür Götürecek Birbirinden Acayip Görseller

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
07.05.2024 - 11:13

Bugüne kadar gözleriniz kanamadıysa merak etmeyin, şimdi biraz neye uğradığınızı şaşıracaksınız 😂

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1. Ne güzel aileye gelin gitmişsin...

1. Ne güzel aileye gelin gitmişsin...

2. Sevgilisinin koltuk altından mısır gevreği yemeyen de ne bileyim...

2. Sevgilisinin koltuk altından mısır gevreği yemeyen de ne bileyim...

3. Teyzem deme öyle teyzem :(

3. Teyzem deme öyle teyzem :(

4. Tamam bunu bize ver o zaman???

4. Tamam bunu bize ver o zaman???

5. Z kuşağı yormaya devam ediyor...

5. Z kuşağı yormaya devam ediyor...
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6. Kadının bazı yerlerde hiç değeri yok. Utanç!

6. Kadının bazı yerlerde hiç değeri yok. Utanç!

7. Bu işlerin çalışma prensibinin gerçekten böyle olduğuna emin miyiz?

7. Bu işlerin çalışma prensibinin gerçekten böyle olduğuna emin miyiz?

8. Evet kanka'cım çıkmış, 85 B

8. Evet kanka'cım çıkmış, 85 B

9. Z kuşağı yine TikTok karşısında acı çekiyor...

9. Z kuşağı yine TikTok karşısında acı çekiyor...

10. İyice deli gibi bi şey yaptınız kendinizi he!

10. İyice deli gibi bi şey yaptınız kendinizi he!

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