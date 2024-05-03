İbrahim Tatlıses'in Huysuz Virjin'e Cinsellik Üzerinden Vurmaya Çalıştıktan Sonra Aldığı Kapak Gibi Cevap
İbrahim Tatlıses'in Huysuz Virjin'e Cinsellik Üzerinden Vurmaya Çalıştıktan Sonra Aldığı Kapak Gibi Cevap
Yakın zaman magazin ve televizyon arşivleri yine şaşırtıcı örneklerle dolu. Bunlardan bir tanesi de Popstar Yarışmasında İbrahim Tatlıses ve Seyfi Dursunoğlu arasında yaşanan tartışma. Buyurun birlikte bakalım...
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Hatırlarsanız 2000'lerin başında deli gibi Popstar yarışmasını seyrediyorduk. Yarışmanın bir de 2004 yılında yayınlanan "Popstar 2" versiyonu vardı. Bu programdaki jüri üyeleri İbrahim Tatlıses, Seyfi Dursunoğlu, Deniz Seki ve Garo Mafyan olmuştu.
Seyircinin ilgisini çekebilmek için jüri üyelerinin sürekli birbirine girdiğini de seyredenler hatırlar. Ancak bazen kantarın topuzu çok fena kaçıyordu. Tıpkı Seyfi Dursunoğlu ve İbrahim Tatlıses arasında yaşananlar gibi.
Halbuki ikili yıllardan beri gazino programlarında birlikte çalışmış, aynı ortamlarda bulunmuş iki yakın meslektaştı. Ancak İbrahim Tatlıses'in şımarıklık konusunda zirve yaptığı dönemlerden biriydi Popstar 2 programı.
Mesela bir bölümde Seyfi Dursunoğlu'nun rica etmesine rağmen kendisine ısrarla Seyfo demesi sonrasında "Sen ayısın" karşılığını almışlığı var. Çünkü o dönem Dursunoğlu'nun, Huysuz Virjin olarak sahneye çıkması yasaklanmıştı ve Seyfi Dursunoğlu kariyeriyle ilgili bu durum karşısında son derece üzgündü.
Daha da beteri başka bir bölümde yaşandı. İbrahim Tatlıses, Seyfi Dursunoğlu için ekranlar karşısında sürekli gay vurgusu yapıyordu. Hatta "Sen bugüne kadar kaç kişiyi dövdün?" şeklinde onu yetersiz hissetirmeye çalışmıştı.
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Dursunoğlu "Dövmek marifet değil, sevmek marifet" diye karşılık verince Tatlıses bu sefer de "Sevgilisi olmuş mu bakayım?" diye olayları iyice gerdi. Hatta "sevgilin oldu mu da döveceksin?" şeklinde akıl almaz bir yaklaşımda bulundu.
Seyfi Dursunoğlu bu kışkırtmaya, İbrahim Tatlıses'in yaklaştığı eril noktadan girip şu cevabı verdi: "Eve enişten olarak gelmek isteyip de yengen olarak çıkan çok kişi oldu canım"
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