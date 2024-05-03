Halay Başkanı Mahmut Tuncer'in Estetikli Yeni Görüntüsü Sizi Çok Şaşırtacak
Halay Başkanı Mahmut Tuncer'in Estetikli Yeni Görüntüsü Sizi Çok Şaşırtacak
Ünlüler arasındaki estetik ameliyat kervanına Mahmut Tuncer de katıldı. Bakalım Tuncer'in son görüntüsünü nasıl bulacaksınız?
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Bu sene ünlüler arasında inanılmaz bir estetik furyası var bildiğiniz gibi. Yaptırdığı botoksla fitili ateşleyenlerden biri de ünlü şarkıcı Mustafa Sandal.
Ardından Rafet El Roman'ın ayarsız botokslu halini gördük. O da bu durumu kabul edip "yakışıklılığım mahvoldu" dedi.
Bitmedi, Cenk Eren gerim gerim gerilmiş yeni yüzüyle karşımıza çıktı. Hafif yadırgadık ama sonra alıştık...
Ama Sertab Erener'in yeni yüzü hepimizde ufak bir şok etkisi yarattı. Hatta kendisi de Instagram paylaşımında "Yardımcı olayım tanıyamamış olabilirsiniz. Ben Sertab" notunu ekledi.
Şimdi ise hiç tahmin etmediğimiz bir isim estetik kervanına katıldı. Halay kavramının başkanı, espri makinesi abimiz Mahmut Tuncer de neşter altına yatmış.
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Anladığımız kadarıyla Mahmut Tuncer göz altı torbalarını aldırıp bir de alın kısmına botoks yaptırmış. Burun çizgilerinde de hafif bir dolgu olabilir, orası kesin değil. Nasıl buldunuz Mahmut Abi'nin son halini?
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