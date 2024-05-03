Pavyoncuların Ekonomiden Dolayı Yayınladığı İndirimli Menüyü Görünce Hayret Edeceksiniz
Pavyoncuların Ekonomiden Dolayı Yayınladığı İndirimli Menüyü Görünce Hayret Edeceksiniz
Pavyonla ilgili hemen hemen hep detay yıllardır merak edilir. En çok 'pavyon kazığı' denilen hesaplar her zaman olay olmuştur. Ankaralı bir pavyon ise 'sosyal medyada 'ekonomiden dolayı' indirimli menüsünü yayınladı.
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Dilber'in hayatımıza girmesiyle pavyon kültürü yeniden gündemdeki yerini aldı. İçerde neler olduğunun yanı sıra, en çok merak edilen şeylerden biri de gelecek olan hesap.
Çünkü pavyonda her talebin maddi bir karşılığı var. Mesela sahneye çıkıp oynamak isterseniz ona da para vermeniz gerekiyor.
Ya da pavyonda çalışan kadınları masanızda misafir etmek isterseniz onların içeceği de farklı kalemden ücretlendiriliyor.
Hatırlarsanız geçtiğimiz yıllarda 284 bin TL'lik şu pavyon hesabı sosyal medyada epey bir gündem olmuştu. Bu hesabın 2022 yılına ait olduğunu da hatırlatalım.
Şimdi ise pavyon işletmecileri, ekonomik kriz sebebiyle kendi menülerinde indirime gitmişler. Instagram hesabından paylaşılan şu pavyon menüsünü buraya bir bırakalım.
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Gördüğünüz gibi oyunun bedeli 250 TL ama bu sadece bir-iki şarkılık.
Çalışan kadınlara bira ısmarlamak isterseniz de 700-1000 TL'yi gözden çıkarmanız lazım.
Böylece ilgilenenler için bir merakı daha gidermiş olduk...
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