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Zorbalar Yüzünden Kısırını Sansürleyenlerden İronik Apartman Yöneticisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Zorbalar Yüzünden Kısırını Sansürleyenlerden İronik Apartman Yöneticisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
06.05.2024 - 19:03

Pazartesi günü Twitter'da etkileşime doyan, herkesi güldüren paylaşımlar nelermiş?

İyi eğlenceler 🚀

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O ne radyo frekansı gibi?

O ne radyo frekansı gibi?
twitter.com

İş buralara kadar geldi mi?

İş buralara kadar geldi mi?
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Hıdırellez dilekleri gerçek olmuş.

Hıdırellez dilekleri gerçek olmuş.
twitter.com

Biraz da arkadaş ortamı goygoyları...

Biraz da arkadaş ortamı goygoyları...
twitter.com

Her şey sınıfsal.

Her şey sınıfsal.
twitter.com
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👇

👇
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Yönetici gibi yönetici...

Yönetici gibi yönetici...
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Vardır bir hikmeti 🙏

Vardır bir hikmeti 🙏
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Bu içerikler de tam senlik 👇

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