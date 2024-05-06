Zorbalar Yüzünden Kısırını Sansürleyenlerden İronik Apartman Yöneticisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Zorbalar Yüzünden Kısırını Sansürleyenlerden İronik Apartman Yöneticisine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Pazartesi günü Twitter'da etkileşime doyan, herkesi güldüren paylaşımlar nelermiş?
İyi eğlenceler 🚀
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O ne radyo frekansı gibi?
İş buralara kadar geldi mi?
Hıdırellez dilekleri gerçek olmuş.
Biraz da arkadaş ortamı goygoyları...
Her şey sınıfsal.
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Yönetici gibi yönetici...
Vardır bir hikmeti 🙏
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