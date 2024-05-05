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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.05.2024 - 17:47

Bakalım Twitter mizahında geçtiğimiz hafta hangi tweetler öne çıkmış?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Niye böyle oldu?

Niye böyle oldu?
twitter.com

Niye kayboldu bunlar?

Niye kayboldu bunlar?
twitter.com

2 yıl olmuş.

2 yıl olmuş.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Kaçıncı oldu?

Kaçıncı oldu?
twitter.com

Bir alkış alalım.

Bir alkış alalım.
twitter.com

Helal sana enişte.

Helal sana enişte.
twitter.com

Şimdi ihale kime kaldı?

Şimdi ihale kime kaldı?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Bu zekayla dünyayı da ele geçirebilir.

Bu zekayla dünyayı da ele geçirebilir.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Beklenir!

Beklenir!
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Diziler filmler çok etkiliyor.

Diziler filmler çok etkiliyor.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Pozun kıymetli olduğu dönemler.

Pozun kıymetli olduğu dönemler.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Aman dikkat.

Aman dikkat.
twitter.com

Bu kadar da negatif bakmayın.

Bu kadar da negatif bakmayın.
twitter.com

S Skorsky

S Skorsky
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Denemek lazım.

Denemek lazım.
twitter.com

Biz voleybol ve Heimlich ülkesiyiz.

Biz voleybol ve Heimlich ülkesiyiz.
twitter.com

Haydaaa...

Haydaaa...

Tıpkısı.

Tıpkısı.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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İlgi istiyordur.

İlgi istiyordur.
twitter.com

Hiçbir şey için geç değil.

Hiçbir şey için geç değil.
twitter.com

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

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