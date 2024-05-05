Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Bakalım Twitter mizahında geçtiğimiz hafta hangi tweetler öne çıkmış?
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Başlayalım!
Niye böyle oldu?
Niye kayboldu bunlar?
2 yıl olmuş.
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Kaçıncı oldu?
Bir alkış alalım.
Helal sana enişte.
Şimdi ihale kime kaldı?
👇
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Bu zekayla dünyayı da ele geçirebilir.
👇
Beklenir!
Diziler filmler çok etkiliyor.
👇
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Pozun kıymetli olduğu dönemler.
👇
Aman dikkat.
Bu kadar da negatif bakmayın.
S Skorsky
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Denemek lazım.
Biz voleybol ve Heimlich ülkesiyiz.
Haydaaa...
Tıpkısı.
👇
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İlgi istiyordur.
Hiçbir şey için geç değil.
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