Timothée Chalamet'in Mastürbasyon Yaptığı Şeftali Diye Tezgah Açan Pazarcıya Gelen Birbirinden Komik Tepkiler
Timothée Chalamet'in Mastürbasyon Yaptığı Şeftali Diye Tezgah Açan Pazarcıya Gelen Birbirinden Komik Tepkiler
Timothée Chalamet'in başrolünde oynadığı 'Call Me By Your Name' filmi sinefillerin hafızasına ünlü şeftali mastürbasyonuyla kazındı desek yeridir. Öyle ki bir pazarcı abimiz bile bu sahneyi sevmiş ki kendine bir satış pazarlaması olarak kullanmış. X'te @wannartcom'un paylaştığı o fotoğrafa ve gelen yorumlara gelin hep birlikte bakalım.
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Timothée Chalamet'in başrolünde oynadığı 2017 yapımı 'Call Me By Your Name' filmi izleyenlerden büyük beğeni toplamıştı. Film 4 dalda Oscar'a aday gösterilmiş, oyuncu kadrosu ve hikayesi ile sinema dünyasında kendine unutulmaz bir yer edinmişti.
1983 yazında İtalya'nın kuzeyinde 17. yüzyıldan kalma bir villada geçen filmde Timothée Chalamet, 17 yaşındaki Elio karakterini canlandırmıştı. Filmde Elio'nun hayatının, doktora öğrencisi Oliver'ın villaya gelişiyle değişmesini izlemiştik.
Ama filmin en can alıcı sahnesi Elio'nun bir şeftali ile mastürbasyon yaptığı sahne olmuştu. Bu sahne sinefiller tarafından uzun uzun konuşulmuş ve tartışılmıştı. Dolayısıyla şeftali sahnesinin sinefiller üzerindeki etkisinin hiçbir zaman kaybolmayacağını söyleyebiliriz.
Bunun ispatı da işte sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf sevgili okuyucular. X'te @wannartcom adlı hesap, şeftali satan bir pazarcının tezgahına yazdığı yazının fotoğrafını paylaştı. Tabii “Timothée de buradan aldı şeftaliyi” yazısı sosyal medyada goygoy konusu oldu. Gelin fotoğrafa gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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