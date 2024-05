Timothée Chalamet'in Mastürbasyon Yaptığı Şeftali Diye Tezgah Açan Pazarcıya Gelen Birbirinden Komik Tepkiler

Timothée Chalamet'in başrolünde oynadığı 'Call Me By Your Name' filmi sinefillerin hafızasına ünlü şeftali mastürbasyonuyla kazındı desek yeridir. Öyle ki bir pazarcı abimiz bile bu sahneyi sevmiş ki kendine bir satış pazarlaması olarak kullanmış. X'te @wannartcom'un paylaştığı o fotoğrafa ve gelen yorumlara gelin hep birlikte bakalım.