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Gördüğü Her Şeye Tıklayanlardan Yalnızlığını Şakaya Vuranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Gördüğü Her Şeye Tıklayanlardan Yalnızlığını Şakaya Vuranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.05.2024 - 19:33

Bakalım Perşembe günü hangi tweetler öne çıkmış? En çok kimlerin paylaşımlarına gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım.

Başlayalım.
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Ne işiymiş o?

Ne işiymiş o?
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Tekbank

Tekbank
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Saatlerce TikTok izlemece

Saatlerce TikTok izlemece
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Başkasının ilişkisini de çalmazsın.

Başkasının ilişkisini de çalmazsın.
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Görüyoruz.

Görüyoruz.
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Next next next

Next next next
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Biraz da flört yetenekleri...

Biraz da flört yetenekleri...
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Şakaaa!

Şakaaa!
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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