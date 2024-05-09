Gördüğü Her Şeye Tıklayanlardan Yalnızlığını Şakaya Vuranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Gördüğü Her Şeye Tıklayanlardan Yalnızlığını Şakaya Vuranlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Perşembe günü hangi tweetler öne çıkmış? En çok kimlerin paylaşımlarına gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım.
Ne işiymiş o?
Tekbank
Saatlerce TikTok izlemece
Başkasının ilişkisini de çalmazsın.
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Görüyoruz.
Next next next
Biraz da flört yetenekleri...
Şakaaa!
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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