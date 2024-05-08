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Aşkta Beklentiyi Düşürenlerden Hasan Can Kaya'nın Oxford Çıkartmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Aşkta Beklentiyi Düşürenlerden Hasan Can Kaya'nın Oxford Çıkartmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
08.05.2024 - 18:08

Bakalım Çarşamba günü Twitter mizahında neler öne çıkmış, en çok kimler güldürmüş, hangi hesaplar etkileşime doymuş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Havalar nanay...

Havalar nanay...
twitter.com

Vizyon sahibi insanlarmış.

Vizyon sahibi insanlarmış.
twitter.com

Taban puanlar yerlerde.

Taban puanlar yerlerde.
twitter.com

Baki Mercimek

Baki Mercimek
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Çok ayıp edildi.

Çok ayıp edildi.
twitter.com

Yine kısır linci...

Yine kısır linci...
twitter.com

Olsun. Mevsim geçişi.

Olsun. Mevsim geçişi.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Harika ortam

Harika ortam
twitter.com

Çıta yerlerde.

Çıta yerlerde.
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Ankara manzaraları

Ankara manzaraları
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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