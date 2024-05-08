Aşkta Beklentiyi Düşürenlerden Hasan Can Kaya'nın Oxford Çıkartmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Aşkta Beklentiyi Düşürenlerden Hasan Can Kaya'nın Oxford Çıkartmasına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Çarşamba günü Twitter mizahında neler öne çıkmış, en çok kimler güldürmüş, hangi hesaplar etkileşime doymuş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Havalar nanay...
Vizyon sahibi insanlarmış.
Taban puanlar yerlerde.
Baki Mercimek
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Çok ayıp edildi.
Yine kısır linci...
Olsun. Mevsim geçişi.
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Harika ortam
Çıta yerlerde.
Ankara manzaraları
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