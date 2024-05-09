Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım küfürlü kısaltmalara başvurmadan kimler güldürmüş?
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Başlayalım!
Hem suçlu hem dürüst.
Yadırgamayan kedi...
Denemekte fayda var.
Kurabiyelerin Efendisi
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Bu zorbalık bitsin!
Çok doğru!
Geç gelir yalnız.
Google da şaşkın.
Dinlemedin Riri!
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Olması gereken bu.
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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