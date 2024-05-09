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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.05.2024 - 17:13

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım küfürlü kısaltmalara başvurmadan kimler güldürmüş?

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Hem suçlu hem dürüst.

Hem suçlu hem dürüst.
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Yadırgamayan kedi...

Yadırgamayan kedi...
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Denemekte fayda var.

Denemekte fayda var.
twitter.com

Kurabiyelerin Efendisi

Kurabiyelerin Efendisi
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Bu zorbalık bitsin!

Bu zorbalık bitsin!
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Çok doğru!

Çok doğru!
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Geç gelir yalnız.

Geç gelir yalnız.
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Google da şaşkın.

Google da şaşkın.
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Dinlemedin Riri!

Dinlemedin Riri!
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Olması gereken bu.

Olması gereken bu.

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

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