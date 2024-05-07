Yılın Beklenen Kırmızı Halısı Geldi! 2024 Met Gala'nın En Şık ve Rüküş İsimlerini Beraber Seçiyoruz!

Dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği, adeta yıldızlar geçidine dönen kırmızı halısıyla, moda dünyasının en görkemli etkinliklerinden biri olan Met Gala 2024 dün gece gerçekleşti! Bu sene temanın 'Zamanın Bahçesi ve Uyuyan Güzeller: Yeniden Uyanan Moda' olduğu Met Gala'da birçok bilinen tasarımcı, eserlerini yıldız isimlerle gözler önüne serdi. Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerinde göz alıcı kostümleriyle poz veren ünlüler ne giymiş, kimler şık, kimler rüküş gelin birlikte seçelim!