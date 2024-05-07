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Yılın Beklenen Kırmızı Halısı Geldi! 2024 Met Gala'nın En Şık ve Rüküş İsimlerini Beraber Seçiyoruz!

Yılın Beklenen Kırmızı Halısı Geldi! 2024 Met Gala'nın En Şık ve Rüküş İsimlerini Beraber Seçiyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
07.05.2024 - 09:28

Dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği, adeta yıldızlar geçidine dönen kırmızı halısıyla, moda dünyasının en görkemli etkinliklerinden biri olan Met Gala 2024 dün gece gerçekleşti! Bu sene temanın 'Zamanın Bahçesi ve Uyuyan Güzeller: Yeniden Uyanan Moda' olduğu Met Gala'da birçok bilinen tasarımcı, eserlerini yıldız isimlerle gözler önüne serdi. Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerinde göz alıcı kostümleriyle poz veren ünlüler ne giymiş, kimler şık, kimler rüküş gelin birlikte seçelim!

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Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Bad Bunny

Bad Bunny

Zendaya

Zendaya

Jessica Serfaty

Jessica Serfaty

Gwendoline Christie

Gwendoline Christie
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Rebecca Ferguson

Rebecca Ferguson

Emma Chamberlain

Emma Chamberlain

Ashley Graham

Ashley Graham

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Chris Hemsworth

Chris Hemsworth
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Cardi B

Cardi B

Madelyn Cline

Madelyn Cline

Camila Cabello

Camila Cabello

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter

Tyla

Tyla
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Ed Sheeran

Ed Sheeran

Barry Keoghan

Barry Keoghan

Jennie

Jennie

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski

Gigi Hadid

Gigi Hadid
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Taylor Russell

Taylor Russell

Kim Kardashian

Kim Kardashian

Dua Lipa

Dua Lipa

Jamie Dornan

Jamie Dornan

Elle Fanning

Elle Fanning
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Lana Del Rey

Lana Del Rey

Ariana Grande

Ariana Grande

Demi Lovato

Demi Lovato

Shakira

Shakira

Kylie Jenner

Kylie Jenner
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Nicki Minaj

Nicki Minaj

Lil Nas X

Lil Nas X

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