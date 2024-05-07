Yılın Beklenen Kırmızı Halısı Geldi! 2024 Met Gala'nın En Şık ve Rüküş İsimlerini Beraber Seçiyoruz!
Yılın Beklenen Kırmızı Halısı Geldi! 2024 Met Gala'nın En Şık ve Rüküş İsimlerini Beraber Seçiyoruz!
Dünyaca ünlü isimlerin bir araya geldiği, adeta yıldızlar geçidine dönen kırmızı halısıyla, moda dünyasının en görkemli etkinliklerinden biri olan Met Gala 2024 dün gece gerçekleşti! Bu sene temanın 'Zamanın Bahçesi ve Uyuyan Güzeller: Yeniden Uyanan Moda' olduğu Met Gala'da birçok bilinen tasarımcı, eserlerini yıldız isimlerle gözler önüne serdi. Metropolitan Sanat Müzesi'nin merdivenlerinde göz alıcı kostümleriyle poz veren ünlüler ne giymiş, kimler şık, kimler rüküş gelin birlikte seçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Jennifer Lopez
Bad Bunny
Zendaya
Jessica Serfaty
Gwendoline Christie
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rebecca Ferguson
Emma Chamberlain
Ashley Graham
Kendall Jenner
Chris Hemsworth
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cardi B
Madelyn Cline
Camila Cabello
Sabrina Carpenter
Tyla
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ed Sheeran
Barry Keoghan
Jennie
Emily Ratajkowski
Gigi Hadid
İçeriğin Devamı Aşağıda
Taylor Russell
Kim Kardashian
Dua Lipa
Jamie Dornan
Elle Fanning
İçeriğin Devamı Aşağıda
Lana Del Rey
Ariana Grande
Demi Lovato
Shakira
Kylie Jenner
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nicki Minaj
Lil Nas X
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın