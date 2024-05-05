Oluşturduğun Gün Tabağına Göre Yemek Yaparken Dinleyebileceğin Bir Müzik Öneriyoruz!
Oluşturduğun Gün Tabağına Göre Yemek Yaparken Dinleyebileceğin Bir Müzik Öneriyoruz!
Oluşturduğun gün tabağına göre, mutfakta keyifli bir deneyim yaşamanı sağlayacak müzik önerisiyle birlikteyiz. Şimdi, yemeğini hazırlarken sana önereceğimiz bu müziği dinlemeye hazır mısın?
Hazırsan, seni hemen teste alalım👇🏻
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1. İlk sorumuzla başlayalım!
2. Gün tabağının olmazsa olmazı poğaçayı seç!
3. Börek de seç!
4. Tabağındaki ilk salata ne olsun?
5. Peki, ikinci salata?
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6. Kurabiye seç!
7. Neredeyse bitiriyoruz! Şimdi de bir tatlı seç!
8. Son olarak, hazırladığın tabağın yanında kaç bardak çay içeceksin?
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