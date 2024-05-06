Senin Aklını Başından Alacak Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Senin Aklını Başından Alacak Kişinin İsmini Söylüyoruz!
Senin aklını başından alacak kişinin ismini söylüyoruz!
Haydi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım sen aşık olunca nasıl birisin?
4. Daha önce hiç aşık olduğun kişi için çok büyük şeyler yaptın mı?
5. Bundan pişman mısın?
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6. Nasıl bir gelecek hayalin var?
7. Doğduğun günü biliyorsan seçer misin?
8. Burcunu da seçer misin?
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
Senin aklını başından alacak kişinin ismi; 👇
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