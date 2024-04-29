Evet/Hayır Testine Göre Sen Doğru Kişi misin?
Evet/Hayır Testine Göre Sen Doğru Kişi misin?
Evet/hayır testine göre sen doğru kişi misin?
Haydi teste!
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1. Daha önce hiç birini aldattın mı?
2. Mesajla ayrıldığın biri oldu mu?
3. Fiziksel özellikler önemli mi senin için ?
4. Birine kolaylıkla sevdiğini söyleyebilir misin?
5. Sana büyük bir yalan söyleyen birini affedebilir misin?
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6. Sorumluluklar seni yorar mı?
7. Sence sen güvenilir biri misin?
8. Birinin seni değiştirmeye çalışması seni rahatsız eder mi?
9. Sence bir ilişkide en önemli şey saygı mıdır?
10. Son olarak evlilik sence zor bir şey mi?
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Sen doğru kişisin!
Sne doğru kişi değilsin!
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Sen doğru kişisin!
Sen doğru kişisin! İşte karşınızda, aşkını her şeyin üzerinde tutan, sevdiği kişi için dağları delip, denizleri aşabilecek biri: (Kime göre neye göre doğru k... Devamını Gör
yanlış kişiye doğru kişi olmakta var 😁
Sen doğru kişisin! Eyw.