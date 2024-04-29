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Evet/Hayır Testine Göre Sen Doğru Kişi misin?

Evet/Hayır Testine Göre Sen Doğru Kişi misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
29.04.2024 - 15:01

Evet/hayır testine göre sen doğru kişi misin?

Haydi teste!

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1. Daha önce hiç birini aldattın mı?

2. Mesajla ayrıldığın biri oldu mu?

3. Fiziksel özellikler önemli mi senin için ?

4. Birine kolaylıkla sevdiğini söyleyebilir misin?

5. Sana büyük bir yalan söyleyen birini affedebilir misin?

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6. Sorumluluklar seni yorar mı?

7. Sence sen güvenilir biri misin?

8. Birinin seni değiştirmeye çalışması seni rahatsız eder mi?

9. Sence bir ilişkide en önemli şey saygı mıdır?

10. Son olarak evlilik sence zor bir şey mi?

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Sen doğru kişisin!

İşte karşınızda, aşkını her şeyin üzerinde tutan, sevdiği kişi için dağları delip, denizleri aşabilecek biri: Siz! Sizin aşkınız, insanları şaşkına çevirecek kadar büyük ve saf. Aşkınızın karşısında duranlar, bu yoğun duyguyu anlamakta zorlanabilir, belki de bu yüzden sizden ayrıldıklarında kendilerini büyük bir boşlukta bulurlar. Bir ilişkide doğru kişi olmak, sadece sevmekle olmaz. Aynı zamanda sağlam ve kararlı bir duruşa sahip olmak gerekir. İşte siz, tam da bu özelliklere sahipsiniz. Zorluklar karşısında bile dimdik ayakta duran, hedefinden sapmayan, aşkını korumak için her türlü mücadeleyi göze alan birisiniz. İşte bu yüzden, siz doğru kişisiniz! Bir ilişkide doğru kişi olmak, sevdiğin kişiye en iyi haliyle var olabilmektir. Siz, bu özelliğinizi her zaman koruyarak, sevdiğiniz kişiye en güzel haliyle var olmayı başarıyorsunuz. Bu yüzden, siz doğru kişisiniz. İşte bu yüzden, sizinle birlikte olanlar kendilerini şanslı hisseder. Çünkü siz, aşkınızı ve sevginizi her zaman en yüksek seviyede tutan, ilişkinizi her zaman en iyi şekilde yürüten birisiniz. Sonuç olarak, siz doğru kişisiniz. İlişkinizdeki en doğru kişi sizsiniz. Sevdiğiniz kişi için her şeyi yapabilir ve her şeyi göze alabilirsiniz. Bu yüzden, sizinle birlikte olanlar kendilerini çok şanslı hisseder. Çünkü siz, aşkınızı ve sevginizi her zaman en yüksek seviyede tutan, ilişkinizi her zaman en iyi şekilde yürüten birisiniz. İşte bu yüzden, siz doğru kişisiniz.

Sne doğru kişi değilsin!

Hayatının merkezine koyduğun o 'ben' odaklı yaşam tarzın, seni alışılmışın dışında, belki de biraz da karmaşık bir birey haline getiriyor. Kendi dünyanın, kendi kuralların ve kendi huzurun... Bu bireysel yaşam tarzını benimsemek, senin için bir yaşam biçimi haline gelmiş. Ancak, bu durum senin hayatına birden fazla kişinin dahil olmasını zorlaştırıyor. Çünkü bu durum, seni hem yoruyor hem de bıktırıyor. Bir nevi 'ben merkezci' bir yapın var ve bu durum, herkesin seninle aynı frekansta olmasını beklemen anlamına geliyor. Ancak bu her zaman mümkün olmuyor, çünkü herkesin senin kadar tahammüllü olmadığını unutma. Herkesin seninle aynı düşünce yapısına sahip olmasını beklemek, biraz da haksızlık olurdu. Ayrıca, ilişkilerinde de bu bireyselliğin ağır basıyor. Kendi dünyanı, kendi kurallarını ve kendi huzurunu korumak adına, ilişkilerinde de bireyselliği ön planda tutuyorsun. Belki de bu yüzden, 'doğru kişi' olma konusunda biraz zorlanıyorsun. Ancak unutma ki, herkesin doğru kişi olması gerekmiyor. Belki de senin doğru kişi olman gereken tek yer, kendi dünyan...

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gamze berktas

Sen doğru kişisin!

Emel

Sen doğru kişisin! İşte karşınızda, aşkını her şeyin üzerinde tutan, sevdiği kişi için dağları delip, denizleri aşabilecek biri: (Kime göre neye göre doğru k... Devamını Gör

hsyn

yanlış kişiye doğru kişi olmakta var 😁

Nurcan Güneri

Sen doğru kişisin! Eyw.