Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'e Övgü Geldi
Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'e Övgü Geldi
Real Madrid'de istediği süreyi bulmakta zorlanan Arda Güler'in geleceği belirsizliğini korusa da Arda formayı alma konusunda ısrarını sürdürüyor. Marca'ya verdiği röportajda 'zamanını bekleyeceğini' söyleyen Arda, Madrid'den ev aldığını ve kolay kolay pes etmeyeceğini söylemişti.
Basın ve taraftarın da Arda konusunda ısrarına direnemeyen Ancelotti bu kez şans verdi ve Arda beklendiği gibi herkesi mest etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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