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Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'e Övgü Geldi

Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'e Övgü Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.03.2025 - 09:09

Real Madrid'de istediği süreyi bulmakta zorlanan Arda Güler'in geleceği belirsizliğini korusa da Arda formayı alma konusunda ısrarını sürdürüyor. Marca'ya verdiği röportajda 'zamanını bekleyeceğini' söyleyen Arda, Madrid'den ev aldığını ve kolay kolay pes etmeyeceğini söylemişti. 

Basın ve taraftarın da Arda konusunda ısrarına direnemeyen Ancelotti bu kez şans verdi ve Arda beklendiği gibi herkesi mest etti.

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Kalıp başarılı olmaya inat etti

Kalıp başarılı olmaya inat etti

Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden ve attığı imzayla ülkemizi gururlandıran Arda ile ilgili sürekli spekülasyon çıkıyor. İngiltere ve Almanya'nın yanı sıra İspanya'dan da birçok talibi olan Arda'yı Real Madrid'in de kiralaması bekleniyordu. Ancak Arda kalıp forma için savaşmaya kararlı.

Leganes karşısında 62 dakikalık resital...

Leganes karşısında 62 dakikalık resital...

Real Madrid, Leganes'i 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü. Bu sezon epey puan kaybeden Real Madrid artık hata lüksü olmadan yoluna devam ediyor. Leganes de öyle bir maçtı, Arda da 62 dakika gözlerin pasını sildi. 

Maçtan sonra Ancelotti, 'İyi oynadı, kalitesini gösterdi çünkü oyunu çok iyi okuyor. Diğer forvet oyuncuları gibi rakibin dengesini bozmasa da topla çok iyi oynuyor. Topu iyi döndürüyor. Faydalı oldu.' açıklaması yaptı.

Oyundan alınmasına ise 'Onu değiştirmemin nedeni takımı ileride daha güçlendirmek ve yedekte bekleyen daha diri futbolcuları sahaya sürmekti. Başka bir şeyden değil.' yorumunu yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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