Real Madrid'de Ancelotti'den Arda Güler'e Övgü Geldi

Real Madrid, Leganes'i 3-2 yenerek zirve takibini sürdürdü. Bu sezon epey puan kaybeden Real Madrid artık hata lüksü olmadan yoluna devam ediyor. Leganes de öyle bir maçtı, Arda da 62 dakika gözlerin pasını sildi.

Maçtan sonra Ancelotti, 'İyi oynadı, kalitesini gösterdi çünkü oyunu çok iyi okuyor. Diğer forvet oyuncuları gibi rakibin dengesini bozmasa da topla çok iyi oynuyor. Topu iyi döndürüyor. Faydalı oldu.' açıklaması yaptı.

Oyundan alınmasına ise 'Onu değiştirmemin nedeni takımı ileride daha güçlendirmek ve yedekte bekleyen daha diri futbolcuları sahaya sürmekti. Başka bir şeyden değil.' yorumunu yaptı.