onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Panathinaikos Koçu Ergin Ataman Uzlaşma Temalı Bayram Mesajı Paylaştı

Panathinaikos Koçu Ergin Ataman Uzlaşma Temalı Bayram Mesajı Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.03.2025 - 21:29

19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişilerin gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. Ancak kamuoyuna göre ünlü sporcuların ve spor insanlarını bu konu hakkında oldukça sessiz. Ekrem İmamoğlu veya Recep Tayyip Erdoğan hakkında doğrudan açıklama yapan spor insanı sayısı ise oldukça fazla ve spor kulüpleri de herhangi bir açıklamada bulunmadı. Spor camiasının sessizliğine alışmışken 3 Euroleague sahibi Panathinaikos koçu Ergin Ataman'dan Ekrem İmamoğlu hakkında Cumhurbaşkanına bir çağrı geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü koçun Instagram paylaşımı şöyle;

Ünlü koçun Instagram paylaşımı şöyle;

Ulusumuzun ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Bayramlar: barış, huzur ve kardeşliğin pekiştiği günlerdir. Hayatım boyunca Ay-yıldız lı bayrağımızı dünyanın her yerinde en iyi şekilde temsil etmeye çalışan bir vatandaş olarak, hiçbir zaman, hiçbir siyasi görüşün arkasında olmadan sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüdüm.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz savunucularından biri olarak en büyük dileğim; devletimizi yöneten, hem makamına hem vicdanına çok değer verdiğim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizin, liderlerimizin ve siyasete yön veren isimlerin; hukuksal süreç sonunda masumiyeti kanıtlanıp görevinin başına döneceğini umduğum, her zaman bana ve Türk sporuna destek olan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun demokrasi ve Türk bayrağı ortak paydasında uzlaşmalarıdır. 

Ataman ikinci gönderisinde "Yurtta sulh cihanda sulh" sözlerini hatırlattı.

Ataman ikinci gönderisinde "Yurtta sulh cihanda sulh" sözlerini hatırlattı.

Hukuk ve adaletin en üst seviyede olduğu, dünyanın en güzel coğrafyasında çocuklarımıza ve gençlerimize: aydınlık, medeni ve her daim güçlenen bir Türkiye bırakmak görevimizdir.

Gençlerimizin heyecanına, demokrasi ve Cumhuriyete olan bağlılıklarına güvenmek, zaman zaman gençlik heyecanı ile yaptıklarına hoşgörü ile yaklaşmak ve Cumhuriyetimizi güçlendirmeye devam etmek ilk hedefimiz olmalıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün “Yurtta sulh, cihanda sulh' sözü ile sizlere Atina'dan selamlar gönderiyor, ulusumuzun ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın