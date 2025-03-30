Panathinaikos Koçu Ergin Ataman Uzlaşma Temalı Bayram Mesajı Paylaştı

Ulusumuzun ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Bayramlar: barış, huzur ve kardeşliğin pekiştiği günlerdir. Hayatım boyunca Ay-yıldız lı bayrağımızı dünyanın her yerinde en iyi şekilde temsil etmeye çalışan bir vatandaş olarak, hiçbir zaman, hiçbir siyasi görüşün arkasında olmadan sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüdüm.

Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz savunucularından biri olarak en büyük dileğim; devletimizi yöneten, hem makamına hem vicdanına çok değer verdiğim Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizin, liderlerimizin ve siyasete yön veren isimlerin; hukuksal süreç sonunda masumiyeti kanıtlanıp görevinin başına döneceğini umduğum, her zaman bana ve Türk sporuna destek olan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun demokrasi ve Türk bayrağı ortak paydasında uzlaşmalarıdır.