Panathinaikos Koçu Ergin Ataman Uzlaşma Temalı Bayram Mesajı Paylaştı
Panathinaikos Koçu Ergin Ataman Uzlaşma Temalı Bayram Mesajı Paylaştı
19 Mart'ta Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki kişilerin gözaltına alınmasının yankıları sürüyor. Ancak kamuoyuna göre ünlü sporcuların ve spor insanlarını bu konu hakkında oldukça sessiz. Ekrem İmamoğlu veya Recep Tayyip Erdoğan hakkında doğrudan açıklama yapan spor insanı sayısı ise oldukça fazla ve spor kulüpleri de herhangi bir açıklamada bulunmadı. Spor camiasının sessizliğine alışmışken 3 Euroleague sahibi Panathinaikos koçu Ergin Ataman'dan Ekrem İmamoğlu hakkında Cumhurbaşkanına bir çağrı geldi.
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Ünlü koçun Instagram paylaşımı şöyle;
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Ataman ikinci gönderisinde "Yurtta sulh cihanda sulh" sözlerini hatırlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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