Alperen Şengün: Gençlerimiz, Bayramı Aileleriyle Birlikte Kutlasın
Alperen Şengün: Gençlerimiz, Bayramı Aileleriyle Birlikte Kutlasın
NBA'de forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Instagram hesabından Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Şengün, mesajında ülkenin siyasi gündemine dikkat çekerek 'Gençlerimiz, bayramı aileleriyle birlikte kutlasın.' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla birçok kentte miting ve yürüyüşler gerçekleştirilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gösterilerde birçok üniversite öğrencisinin gözaltına alındığı, tutuklandığı aktarılmıştı. Karara birçok ünlü tepki gösterirken bu isimlere basketbolcu Alperen Şengün de eklendi.
Şengün'ün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "Gençlerimiz bayramı aileleriyle birlikte kutlasın." dedi. 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın