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Alperen Şengün: Gençlerimiz, Bayramı Aileleriyle Birlikte Kutlasın

Alperen Şengün: Gençlerimiz, Bayramı Aileleriyle Birlikte Kutlasın

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
30.03.2025 - 15:43

NBA'de forma giyen milli oyuncu Alperen Şengün, Instagram hesabından Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Şengün, mesajında ülkenin siyasi gündemine dikkat çekerek 'Gençlerimiz, bayramı aileleriyle birlikte kutlasın.' dedi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla birçok kentte miting ve yürüyüşler gerçekleştirilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla birçok kentte miting ve yürüyüşler gerçekleştirilmişti.

Özellikle CHP Lideri Özgür Özel'in çağrısıyla binlerce vatandaş İstanbul Saraçhane'de toplanmış, 29 Mart Cumartesi günü de Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda 'Ekrem İmamoğlu'na Özgürlük Mitingi' düzenlenmişti.

Gösterilerde birçok üniversite öğrencisinin gözaltına alındığı, tutuklandığı aktarılmıştı. Karara birçok ünlü tepki gösterirken bu isimlere basketbolcu Alperen Şengün de eklendi.

Gösterilerde birçok üniversite öğrencisinin gözaltına alındığı, tutuklandığı aktarılmıştı. Karara birçok ünlü tepki gösterirken bu isimlere basketbolcu Alperen Şengün de eklendi.

Yaşananlar karşısında bazı ünlü sanatçılar, oyuncular, protestolarda kendini gösterirken bazıları ise sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak tutuklanan eğitim hayatı devam etmekte olan üniversite öğrencilerinin serbest bırakılmasını istemişti. Milli basketbolcu Alperen Şengün de Ramazan Bayramı'nda gençler aileleriyle bir arada olmalı yorumunda bulundu.

Şengün'ün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "Gençlerimiz bayramı aileleriyle birlikte kutlasın." dedi. 👇

Şengün'ün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla "Gençlerimiz bayramı aileleriyle birlikte kutlasın." dedi. 👇

'Bizim örf ve adetlerimizde bayram çok önemlidir. Gençlerimiz bayramı aileleriyle birlikte kutlasın. Buruk bir bayram geçirmeyelim, bayramı bayram gibi hep birlikte yaşayalım.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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