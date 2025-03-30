Alperen Şengün: Gençlerimiz, Bayramı Aileleriyle Birlikte Kutlasın

Yaşananlar karşısında bazı ünlü sanatçılar, oyuncular, protestolarda kendini gösterirken bazıları ise sosyal medya hesaplarından çağrıda bulunarak tutuklanan eğitim hayatı devam etmekte olan üniversite öğrencilerinin serbest bırakılmasını istemişti. Milli basketbolcu Alperen Şengün de Ramazan Bayramı'nda gençler aileleriyle bir arada olmalı yorumunda bulundu.