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31 Mart - 6 Nisan 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

etiket 31 Mart - 6 Nisan 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
31.03.2025 - 09:16

Haftanın yantrası Hint yantra koleksiyonumuzdan vastu ve haftanın yantrası lapis lazuli.

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Vastu yantra, Vastu dosha'nın kusurlarını ve olumsuz etkilerini ilgili bir yerde ortadan kaldıran korkmuş bir nesnedir.

Vastu yantra, Vastu dosha'nın kusurlarını ve olumsuz etkilerini ilgili bir yerde ortadan kaldıran korkmuş bir nesnedir.

Yantra, evin iş yerimizin ya da Vastu dosha'nın yanlış yerleşimlerinden kaynaklı kötü sonuçlarını kaldırmaya yardımcı olur. Birçok evde iş yerinde kolaylıkla düzeltilemeyen çeşitli Vastu dosh vardır, bu tür yerlerde Vastu Yantra enerjiyi dengelemenin tek yolu Vastu yantra kullanmaktır. Vastu Shastra eski bir doktrini temsil eder.

Ev ya da iş yerlerimizde 5 elementin gücünü yönlere göre dengeler ve enerji akışının bereketin istikrarlı olmasına katkıda bulunur. Vastu Yantra, olumsuzluğu kaldırarak yaşamdaki pozitif titreşimi düzenler ve genel refahla iyi şans getirmeye yardımcı olur. Tüm burçlar tarafından ev ve iş yerlerinde bakır ve oniks olarak doğum haritanıza göre bakır altın gümüş oniks olarak gezegen saatlerine göre hazırlanmaktadır.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantraların tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Lapis Lazuli, içinde büyüdüğü metamorfik kaya ile birleştirilmiş sodyum alüminyum silikat bakımından zengin bir mineraldir.

Lapis Lazuli, içinde büyüdüğü metamorfik kaya ile birleştirilmiş sodyum alüminyum silikat bakımından zengin bir mineraldir.

Lapis Lazuli, zihin, boğaz ve kalp arasındaki iletişimsel yetenekleri güçlendiren bir taştır. Kişi kısa süre içinde kendini doğru ifadeyi duygusal dengeyi ve kendi gerçeğini bulmaya başlar. Lapis Lazuli'nin enerjileri artan zekayı, içsel vizyonları ve genişletilmiş bir zihinsel kapasiteyi teşvik eder.

Çağlar boyunca Lapis Lazuli, güçlü krallar, kraliçeler, dükler ve firavunlar arasında bir kraliyet taşı olarak görüldü. Bu taşın popülaritesine olan inancımız, kullanılmamış gücünden kaynaklanıyordu. Bu bireyler, Lapis Lazuli'nin beyin üzerindeki güçlü etkisinin gizlice farkındaydı. Derin meditasyon yoluyla düşüncelerini anlayabildiler ve Lapis Lazuli'nin onlara sağladığı bilgilere dayanarak eylemlerini şekillendirebildiler.

Lapis Lazuli'nin ana mineral bileşeni olan Lazurit, yüksek titreşimli bir taştır. Yükselişi, daha yüksek bilgiyi ve gerçeği aramayı teşvik ederek üçüncü gözümüzü açar. Diğer mineral safsızlıklarla (Pirit, Kalsit ve Sodalit gibi) birleştirilen bu özelliklerin tümü, kim olduğumuza dair farklı özellikleri yeniden alevlendirebilir.

Örneğin, Lazurit'teki Pirit eklüzyonları hem düşüncelerinizi işlemeye hem de gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olur. Kalsit varyasyonları, içinizde uykuda yatan mistik enerjileri uyandırmaya yardımcı olacaktır. Son olarak, Sodalit, düşüncelerinizin duygusal bedeninize nasıl bağlı olduğuna dair gerçek bir anlayış sağlamak için zihinsel iç görünüzü kalınlaştıracaktır. Fikirler yaydığımız güçlü bir titreşimdir ve nereden geldiklerini anladığımızda onları kontrol etmeye başlayabiliriz.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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