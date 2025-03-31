31 Mart - 6 Nisan 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

Lapis Lazuli, zihin, boğaz ve kalp arasındaki iletişimsel yetenekleri güçlendiren bir taştır. Kişi kısa süre içinde kendini doğru ifadeyi duygusal dengeyi ve kendi gerçeğini bulmaya başlar. Lapis Lazuli'nin enerjileri artan zekayı, içsel vizyonları ve genişletilmiş bir zihinsel kapasiteyi teşvik eder.
Çağlar boyunca Lapis Lazuli, güçlü krallar, kraliçeler, dükler ve firavunlar arasında bir kraliyet taşı olarak görüldü. Bu taşın popülaritesine olan inancımız, kullanılmamış gücünden kaynaklanıyordu. Bu bireyler, Lapis Lazuli'nin beyin üzerindeki güçlü etkisinin gizlice farkındaydı. Derin meditasyon yoluyla düşüncelerini anlayabildiler ve Lapis Lazuli'nin onlara sağladığı bilgilere dayanarak eylemlerini şekillendirebildiler.
Lapis Lazuli'nin ana mineral bileşeni olan Lazurit, yüksek titreşimli bir taştır. Yükselişi, daha yüksek bilgiyi ve gerçeği aramayı teşvik ederek üçüncü gözümüzü açar. Diğer mineral safsızlıklarla (Pirit, Kalsit ve Sodalit gibi) birleştirilen bu özelliklerin tümü, kim olduğumuza dair farklı özellikleri yeniden alevlendirebilir.
Örneğin, Lazurit'teki Pirit eklüzyonları hem düşüncelerinizi işlemeye hem de gerçeğe dönüştürmeye yardımcı olur. Kalsit varyasyonları, içinizde uykuda yatan mistik enerjileri uyandırmaya yardımcı olacaktır. Son olarak, Sodalit, düşüncelerinizin duygusal bedeninize nasıl bağlı olduğuna dair gerçek bir anlayış sağlamak için zihinsel iç görünüzü kalınlaştıracaktır. Fikirler yaydığımız güçlü bir titreşimdir ve nereden geldiklerini anladığımızda onları kontrol etmeye başlayabiliriz.
Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.
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