31 Mart - 6 Nisan 2025 Haftasının Yantrası ve Kristali

Yantra, evin iş yerimizin ya da Vastu dosha'nın yanlış yerleşimlerinden kaynaklı kötü sonuçlarını kaldırmaya yardımcı olur. Birçok evde iş yerinde kolaylıkla düzeltilemeyen çeşitli Vastu dosh vardır, bu tür yerlerde Vastu Yantra enerjiyi dengelemenin tek yolu Vastu yantra kullanmaktır. Vastu Shastra eski bir doktrini temsil eder.

Ev ya da iş yerlerimizde 5 elementin gücünü yönlere göre dengeler ve enerji akışının bereketin istikrarlı olmasına katkıda bulunur. Vastu Yantra, olumsuzluğu kaldırarak yaşamdaki pozitif titreşimi düzenler ve genel refahla iyi şans getirmeye yardımcı olur. Tüm burçlar tarafından ev ve iş yerlerinde bakır ve oniks olarak doğum haritanıza göre bakır altın gümüş oniks olarak gezegen saatlerine göre hazırlanmaktadır.

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