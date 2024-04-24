Sen, dilini keskin bir kılıç gibi kullanmayı bilen, dobra bir insansın. Doğrunun peşinde koşan bir savaşçı gibi, doğruyu söylemekten asla çekinmezsin. Ancak, bu savaşçı ruhuna rağmen, kullandığın kelimeler öyle nazik ve inceliklidir ki, insanlar sana asla kırılmaz, alınmaz. Senin dobralığın, yanlış olanı düzeltmek, doğruyu savunmak ve adaleti sağlamak içindir. Konuşacağın zamanı ve yeri iyi bilirsin, bir nevi dilinle dans edersin. Bir konuşmacının en önemli yeteneklerinden biri olan bu özelliğin, senin en belirgin özelliğindir. Ancak, bu dansın ardından bazen eve döndüğünde, içinde bir endişe belirir. 'Acaba istemeden insanları kırdım mı, onları üzdüm mü?' diye düşünürsün. Bu düşünce seni huzursuz eder ve hemen o kişiyi arayıp, onunla konuşma ihtiyacı hissedersin. Bu, senin empati yeteneğinin bir göstergesi olabilir. Bu durum, senin sadece dobra biri olmadığını, aynı zamanda insanları düşünen, onların hislerini önemseyen biri olduğunu gösterir. İnsanların seni sevmesinin, saygı duymasının sebebi de işte bu özelliğindir. Dobra olmakla kalmaz, aynı zamanda insanları düşünür, onları incitmemeye özen gösterirsin. Bu da seni, sıradan biri olmaktan çıkarıp, özel kılar.