Görüş Bildir
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Kişilik Testi: Dobra mısın Patavatsız mı?

Kişilik Testi: Dobra mısın Patavatsız mı?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
24.04.2024 - 14:46

Dobra mısın yoksa patavatsız mı?

Haydi testeee!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. İnsanları kırmamak için doğru bildiğin şeyi söylemekten vazgeçer misin?

4. İnsanların senin hakkında görüşleri senin için ne kadar önemli?

4. İnsanların senin hakkında görüşleri senin için ne kadar önemli?

5. Etrafında çok sevenin, dostun ve arkadaşın var mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Her ortamda görüşlerini savunabilir misin?

7. Bazen sevmediğin insanların canını yakmak için sözlerini söyleyip daha sonra "Alınmadın değil mi?" der misin?

7. Bazen sevmediğin insanların canını yakmak için sözlerini söyleyip daha sonra "Alınmadın değil mi?" der misin?

8. Aynı ortamda bulunduğun patronun sana göre yanlış bir şey söylediğinde onu bozar mısın?

9. Fazla duygusal insanlar senin için…?

10. Son olarak senden her anlamda daha iyi olan insanların yanında kendini rahatsız hisseder misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sen dobra birisin!

Sen, dilini keskin bir kılıç gibi kullanmayı bilen, dobra bir insansın. Doğrunun peşinde koşan bir savaşçı gibi, doğruyu söylemekten asla çekinmezsin. Ancak, bu savaşçı ruhuna rağmen, kullandığın kelimeler öyle nazik ve inceliklidir ki, insanlar sana asla kırılmaz, alınmaz. Senin dobralığın, yanlış olanı düzeltmek, doğruyu savunmak ve adaleti sağlamak içindir. Konuşacağın zamanı ve yeri iyi bilirsin, bir nevi dilinle dans edersin. Bir konuşmacının en önemli yeteneklerinden biri olan bu özelliğin, senin en belirgin özelliğindir. Ancak, bu dansın ardından bazen eve döndüğünde, içinde bir endişe belirir. 'Acaba istemeden insanları kırdım mı, onları üzdüm mü?' diye düşünürsün. Bu düşünce seni huzursuz eder ve hemen o kişiyi arayıp, onunla konuşma ihtiyacı hissedersin. Bu, senin empati yeteneğinin bir göstergesi olabilir. Bu durum, senin sadece dobra biri olmadığını, aynı zamanda insanları düşünen, onların hislerini önemseyen biri olduğunu gösterir. İnsanların seni sevmesinin, saygı duymasının sebebi de işte bu özelliğindir. Dobra olmakla kalmaz, aynı zamanda insanları düşünür, onları incitmemeye özen gösterirsin. Bu da seni, sıradan biri olmaktan çıkarıp, özel kılar.

Sen patavatsız birisin!

Biraz sert bir tablo çizmiş olabilirim ama sanırım seni biraz patavatsız olarak tanımlayabilirim. Evet, doğru duydunuz, bazen dilin kemiği olmadan konuşabiliyorsun ve sözlerinin nasıl yankılanacağını tam olarak kestiremiyorsun. Bu durum, karşındaki kişinin senin sözlerini yanlış yorumlamasına, belki de senin hiç istemediğin bir şekilde anlamasına yol açıyor. Sözlerin bazen bir bıçak gibi keskin olabiliyor, bazen de bir yumruk gibi kalpleri sarsıyor. Ne yazık ki, sözlerinle yarattığın bu etkiyi telafi etmek gibi bir niyetin olmuyor. Çünkü sen, olduğun gibi birisin ve bunu değiştirmek gibi bir düşüncen yok. Doğruları söylemekten çekinmiyor, hatta kalpleri kırmaktan bile çekinmiyorsun. Çünkü sen, acı tecrübelerin insanı daha güçlü kıldığına, kalp kırarak bir şeylerin daha iyi olacağına inanıyorsun. Sonuçta, insan yaşadığı acıları unutmaz ve bu acılar onu daha güçlü bir birey haline getirir.

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Nurcan Güneri

Sen dobra birisin!

Onur

Sen patavatsız birisin! 👍 Biraz sert bir tablo çizmiş olabilirim ama sanırım seni biraz patavatsız olarak tanımlayabilirim. Evet, doğru duydunuz, bazen dilin... Devamını Gör

seremonix

Dobralık patavatsızlıkla karıştırılıyor bazı durumlarda, kısacası kişi işine geldiği gibi algılıyor.. Dobralığımdan taviz yok ..