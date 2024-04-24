Kişilik Testi: Dobra mısın Patavatsız mı?
Kişilik Testi: Dobra mısın Patavatsız mı?
Dobra mısın yoksa patavatsız mı?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. İnsanları kırmamak için doğru bildiğin şeyi söylemekten vazgeçer misin?
4. İnsanların senin hakkında görüşleri senin için ne kadar önemli?
5. Etrafında çok sevenin, dostun ve arkadaşın var mı?
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6. Her ortamda görüşlerini savunabilir misin?
7. Bazen sevmediğin insanların canını yakmak için sözlerini söyleyip daha sonra "Alınmadın değil mi?" der misin?
8. Aynı ortamda bulunduğun patronun sana göre yanlış bir şey söylediğinde onu bozar mısın?
9. Fazla duygusal insanlar senin için…?
10. Son olarak senden her anlamda daha iyi olan insanların yanında kendini rahatsız hisseder misin?
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Sen dobra birisin!
Sen patavatsız birisin!
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Sen dobra birisin!
Sen patavatsız birisin! 👍 Biraz sert bir tablo çizmiş olabilirim ama sanırım seni biraz patavatsız olarak tanımlayabilirim. Evet, doğru duydunuz, bazen dilin... Devamını Gör
Dobralık patavatsızlıkla karıştırılıyor bazı durumlarda, kısacası kişi işine geldiği gibi algılıyor.. Dobralığımdan taviz yok ..