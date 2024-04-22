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"Daha Önce Hiç" Testine Göre Gerçekten Aşık Oldun mu?

"Daha Önce Hiç" Testine Göre Gerçekten Aşık Oldun mu?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
22.04.2024 - 11:01

'Daha önce hiç' testine göre sen gerçekten aşık oldun mu?

Haydi testeee!

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1. Daha önce hiç sabaha kadar biriyle mesajlaşmadım.

2. Daha önce hiç biriyle buluşmadan önce günlerce heyecandan uyuyamadım.

3. Daha önce hiç biri için kendi hayallerimden vazgeçmedim.

4. Daha önce hiç birinin mutluluğu için kendi mutluluğumdan vazgeçmedim.

5. Daha önce hiç seni aldatmış birini affetmedim!

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6. Daha önce hiç biriyle yaşlandığının düşündün mü?

7. Daha önce hiç benden kötü ayrılan birine dönmek istemedim.

8. Son olarak daha önce hiç birini eski sevgilinle kıyasladın mı?

Sen gerçekten aşık olmamışsın!

Aşkı hiç tatmadığın aşikâr. Biri için gözünü kırpmadan nelerden vazgeçebileceğini henüz keşfetmiş değilsin. O ilk heyecanı, kalbinin hızla atışını, düşüncelerin bir anda o kişiye odaklanmasını henüz yaşamamışsın. Sadece bir seyirci olmuş, aşkın bu büyülü dünyasını dışarıdan izlemişsin. Belki de yaşadığın acı dolu deneyimler, aşkın sadece bir hayal olduğuna dair yanılgıya düşmene sebep oldu. Belki de yaşadıkların, aşkın o büyülü dünyasından sadece bir parça, küçük bir heyecan. Ancak aşk, ilk andan son ana kadar hayatının en derinlerinde, en büyük yerini kaplar. Aşk, sana hayatın en güzel derslerini öğretir. Bazen fedakarlık yapmayı, bazen vefayı, bazen de düşünceli olmayı öğrenirsin. Ancak sen, bu dersleri henüz almamışsın. Çünkü karşına, aşkın bu büyülü dünyasını sana gösterecek, aşkı hak edecek biri henüz çıkmamış. Belki de gerçek aşkı bulmak için daha fazla zamanın var. Ancak emin ol, aşkın büyüsüne kapıldığında, hayatın hiç olmadığı kadar renkli ve heyecan verici olacak.

Sen gerçekten aşık olmuşsun!

Aşkın büyüsüne kapılmışsın, kalbinin en derin köşelerinde aşkın ateşini hissetmişsin. O'na olan sevgin, hayatının merkezi olmuş, her nefesini onun için almaya başlamışsın. Aşkın gözlerini öylesine kaplamış ki, bu durumdan hiç de rahatsızlık duymamışsın. Kendi zevklerinden, alışkanlıklarından, hatta belki de hayatının bir parçası olan şeylerden bile vazgeçmeye hazır olmuşsun. Aşk, belki de insanı içinden geçen fırtınalarla, duygusal değişimlerle tamamen yeni bir bireye dönüştüren sihirli bir deneyimdir. Sen, bu deneyimin tüm yönlerini tatmış, aşkın rengarenk paletindeki tüm tonları keşfetmişsin. Aşkın peşinden gitmek, onun için fedakarlık yapmak ve hatta bazen aşk uğruna bir şeyleri feda etmek... Tüm bunları başarmışsın. Aşkı, en saf haliyle, en derin duygularıyla yaşamışsın. Aşkın, senin hayatının en büyük macerası olmuş. Ve bu macerada, aşkı sen gerçekten bulmuşsun. Aşkınla dolu bu yolculukta, belki de en önemli keşiflerinden biri de kendin olmuş. Aşkınla beraber, hayatın anlamını ve değerini yeniden keşfetmişsin.

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ömer

Sen gerçekten aşık olmamışsın! Sana tam olarak ne lazım senacım mesela 👀😅😅

Selver.1994.06

Sen gerçekten aşık olmuşsun! Evet Sevdiğim insana 🥰

melly luppy

Aşkın peşinden gitmek, onun için fedakarlık yapmak ve hatta bazen aşk uğruna bir şeyleri feda etmek... Tüm bunları başarmışsın. 🩷 Aşk için işimi, ülkemi bile... Devamını Gör