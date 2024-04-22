"Daha Önce Hiç" Testine Göre Gerçekten Aşık Oldun mu?
"Daha Önce Hiç" Testine Göre Gerçekten Aşık Oldun mu?
'Daha önce hiç' testine göre sen gerçekten aşık oldun mu?
Haydi testeee!
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1. Daha önce hiç sabaha kadar biriyle mesajlaşmadım.
2. Daha önce hiç biriyle buluşmadan önce günlerce heyecandan uyuyamadım.
3. Daha önce hiç biri için kendi hayallerimden vazgeçmedim.
4. Daha önce hiç birinin mutluluğu için kendi mutluluğumdan vazgeçmedim.
5. Daha önce hiç seni aldatmış birini affetmedim!
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6. Daha önce hiç biriyle yaşlandığının düşündün mü?
7. Daha önce hiç benden kötü ayrılan birine dönmek istemedim.
8. Son olarak daha önce hiç birini eski sevgilinle kıyasladın mı?
Sen gerçekten aşık olmamışsın!
Sen gerçekten aşık olmuşsun!
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Sen gerçekten aşık olmamışsın! Sana tam olarak ne lazım senacım mesela 👀😅😅
Sen gerçekten aşık olmuşsun! Evet Sevdiğim insana 🥰
Aşkın peşinden gitmek, onun için fedakarlık yapmak ve hatta bazen aşk uğruna bir şeyleri feda etmek... Tüm bunları başarmışsın. Aşk için işimi, ülkemi bile... Devamını Gör