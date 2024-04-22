"Daha Önce Hiç" Testine Göre Gerçekten Aşık Oldun mu?

Aşkı hiç tatmadığın aşikâr. Biri için gözünü kırpmadan nelerden vazgeçebileceğini henüz keşfetmiş değilsin. O ilk heyecanı, kalbinin hızla atışını, düşüncelerin bir anda o kişiye odaklanmasını henüz yaşamamışsın. Sadece bir seyirci olmuş, aşkın bu büyülü dünyasını dışarıdan izlemişsin. Belki de yaşadığın acı dolu deneyimler, aşkın sadece bir hayal olduğuna dair yanılgıya düşmene sebep oldu. Belki de yaşadıkların, aşkın o büyülü dünyasından sadece bir parça, küçük bir heyecan. Ancak aşk, ilk andan son ana kadar hayatının en derinlerinde, en büyük yerini kaplar. Aşk, sana hayatın en güzel derslerini öğretir. Bazen fedakarlık yapmayı, bazen vefayı, bazen de düşünceli olmayı öğrenirsin. Ancak sen, bu dersleri henüz almamışsın. Çünkü karşına, aşkın bu büyülü dünyasını sana gösterecek, aşkı hak edecek biri henüz çıkmamış. Belki de gerçek aşkı bulmak için daha fazla zamanın var. Ancak emin ol, aşkın büyüsüne kapıldığında, hayatın hiç olmadığı kadar renkli ve heyecan verici olacak.