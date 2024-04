Stres termometrenin göstergesi %30'u işaretliyor. Senin üzerindeki bu hafif stres bulutu, aslında senin dingin ve huzurlu karakterini gizliyor. Hayat felsefen 'ne olacaksa olsun' üzerine kurulu ve genellikle her şeyin bir şekilde yoluna gireceğine olan inancınla, çevrendeki herkesi kendine hayran bırakıyorsun. Ancak, bu rahat tavrın her zaman geçerli değil. Önemli anlar ve belirli işler söz konusu olduğunda, işler biraz değişiyor. Bu durumlar senin için öyle kıymetli ki, her şeyin kusursuz olması için çaba sarf ediyorsun. Belki bir iş görüşmesi, belki sevdiklerinle geçireceğin özel bir an... Her ne olursa olsun, bu anların mükemmel geçmesi için elinden geleni yapıyorsun. Fakat, kusursuzluk hedefine ulaşamadığın zamanlarda, stres kapını çalıyor. Bu durumlar karşısında kendini biraz stresin kollarına bırakıyorsun. Ancak unutma, hiçbir şey kusursuz olmak zorunda değil ve senin de olman gerekmiyor. Hayatın tadını çıkar, stresi bir kenara bırak ve kendine biraz daha fazla güven. Çünkü sen, her durumda başarıyı yakalayabilecek birisin.