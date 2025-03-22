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Vatandaşlar Sakinleştiremedi: Emeklilik Hakkında Mikrofon Uzatan Muhabirin ve Kameramanın Üstüne Yürüdü

Vatandaşlar Sakinleştiremedi: Emeklilik Hakkında Mikrofon Uzatan Muhabirin ve Kameramanın Üstüne Yürüdü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
22.03.2025 - 17:36

Eminönü’nde yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Muhabir, vatandaşlara emeklilik hakkında düşünceleri için mikrofon uzatıyordu. Bir emekliye de “Konuşmak ister misiniz?” şeklinde mikrofon uzattı ancak vatandaş öfke patlaması yaşadı. Emeklilik hakkında ne konuşacağını sorup, “Benim derdim sana mı düştü?” diyerek kameranın üstüne yürüdü.

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İşte o anlar 👇

Vatandaşın bu tepkisi sosyal medyada da konuşuldu.

Vatandaşın bu tepkisi sosyal medyada da konuşuldu.

Yorumlarda buluşan izleyiciler tepkilerini dile getirdi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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