Vatandaşlar Sakinleştiremedi: Emeklilik Hakkında Mikrofon Uzatan Muhabirin ve Kameramanın Üstüne Yürüdü

Eminönü’nde yapılan bir sokak röportajı sosyal medyada gündem oldu. Muhabir, vatandaşlara emeklilik hakkında düşünceleri için mikrofon uzatıyordu. Bir emekliye de “Konuşmak ister misiniz?” şeklinde mikrofon uzattı ancak vatandaş öfke patlaması yaşadı. Emeklilik hakkında ne konuşacağını sorup, “Benim derdim sana mı düştü?” diyerek kameranın üstüne yürüdü.