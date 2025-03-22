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İPA Başkanı Buğra Gökçe "Yakalandı" İddialarına Yanıt Verdi: "Kendi İrademle Gittim"

İPA Başkanı Buğra Gökçe "Yakalandı" İddialarına Yanıt Verdi: "Kendi İrademle Gittim"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.03.2025 - 17:42

Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yapılan operasyon kapsamında İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin de adı gözaltı listesinde yer almıştı. Basında yer alan 'Yakalandı' iddialarına Gökçe'den fotoğraflı yanıt geldi. Buğra Gökçe, yakalanmadığını kendi iradesiyle emniyete gittiğini söyledi.

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte birçok İBB çalışanı da listeye eklenmişti.

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte birçok İBB çalışanı da listeye eklenmişti.

Ekrem İmamoğlu beraberinde yaklaşık yüz kişi gözaltına alınırken haklarında çeşitli iddialarla suçlamalar yöneltilmişti. Bu isimlerden biri de İstanbul Planlama Ajansından Buğra Gökçe'ydi. Gökçe ile ilgili en başından itibaren içeriden bilgi paylaşan hükümete yakın kuruluşlar 'yakalandı' demişti.

Cem Küçük "böyle paketlenirsin" demişti.

Cem Küçük "böyle paketlenirsin" demişti.

Cem Küçük, Gökçe'nin gözaltına alınma sebebini canlı yayında açıklamıştı. 

Küçük, 'Bir diğeri, devletin verdiği rakamlara baz almayıp kendi paralel, , açıklamalarını yapan İstanbul Planlama Ajansı. Onun Buğra Gökçe, o da gözaltına alındı. Buradan da bir kez daha söyleyeyim, öyle devletin verdiği rakamların dışında kendinize ait paralel hukuk kurarsanız ya da paralel açıklama yaparsanız böyle paketlenirsiniz.' demişti.

"Yakalanmadım, emniyete kendim gittim"

"Yakalanmadım, emniyete kendim gittim"

Buğra Gökçe, sosyal medyadan yakalandı iddialarını reddederek şu açıklamayı yaptı: 

'Bazı basın yayın kuruluşlarında 'yakalandığım' yönünde kamuoyunu yanıltıcı ve yönlendirici ifadeler bulunmaktadır.

İstanbul'da İBB'ye ait bir lojmanda oturmaktayım. İş yerim olan İPA'nın yerini tüm kamuoyu ve elbette kamu kuruluşları bilmektedir. Ne iş yerime ne de konutuma adli kolluk gelmemiş, gözaltı kararı tebliğ edilmemiştir.

Bütün bunlara rağmen ulusal basında yer alan bazı haberler üzerine avukatım ile birlikte kendi irademle emniyete giderek durumu bilgilendirdim.'

"Hesap vermeyeceğim hiçbir şey yok" diyen Gökçe açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Hesap vermeyeceğim hiçbir şey yok" diyen Gökçe açıklamasını şu şekilde tamamladı:

'Hayatım boyunca hesap veremeyeceğim hiçbir şey olmadığı gibi, beni bugünlere getiren Kıbrıs Gazisi rahmetli babamın öğrettiği şekilde kamu makam ve yetkilerini milletin emaneti bilerek yalnız halkımızın faydası ve esenliği için çalıştım. Bu süreç sonunda da yine yalnız milletimiz, halkımız için çalışmaya devam edeceğim.

Bugün dünden daha umutlu, daha motive, daha heyecanlı, daha güçlü ve daha inançlıyız. En büyük üzüntüm bu kötülükler nedeniyle canımız kadar çok sevdiğimiz halkımızın sıkıntılar yaşaması, ekonomik sorunların büyümesi ve yükün artmasıdır. Büygük bir inançla söylüyorum ki bu günler de geçecek, halkımızın sırtındaki yükleri azaltacak, gençlerimizin hayalini kurdukları ülkeyi gerçek yapmak için çalışacağız.

Yolumuz Uzun!

Tüm dostlara, güzel mesajlarını ileten arkadaşlara, milli egemenliğe ve haklarına sahip çıkmak için ayağa kalkanlara ve özellikle pırıl pırıl gençlerimize sevgiyle..'

Emniyete kendi gittiğine dair fotoğraf da paylaşan Gökçe "Bir de ufak ricam var" diyerek şunları söyledi:

Emniyete kendi gittiğine dair fotoğraf da paylaşan Gökçe "Bir de ufak ricam var" diyerek şunları söyledi:

'Ne yazık ki süreç nedeniyle yarın yapılacak ön seçimlerde oyumu kullanamayacağım. Sizlerden ricam CHP üyeleri 'milli irade sandığı'nda, üye olmayanlar ise 'dayanışma sandığı'nda benim kullanamadığım oy olun, gidin oyunuzu kullanın, en güçlü şekilde egemenliğin millette olduğunu herkese gösterelim.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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atadigital.58

Cem kucuk furkan bolukbası rasim ozan vb kisiler ilerde olasi bir hukumet degisiminde ne yapacaklar cok merak ediyorum.

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