İPA Başkanı Buğra Gökçe "Yakalandı" İddialarına Yanıt Verdi: "Kendi İrademle Gittim"

'Hayatım boyunca hesap veremeyeceğim hiçbir şey olmadığı gibi, beni bugünlere getiren Kıbrıs Gazisi rahmetli babamın öğrettiği şekilde kamu makam ve yetkilerini milletin emaneti bilerek yalnız halkımızın faydası ve esenliği için çalıştım. Bu süreç sonunda da yine yalnız milletimiz, halkımız için çalışmaya devam edeceğim.

Bugün dünden daha umutlu, daha motive, daha heyecanlı, daha güçlü ve daha inançlıyız. En büyük üzüntüm bu kötülükler nedeniyle canımız kadar çok sevdiğimiz halkımızın sıkıntılar yaşaması, ekonomik sorunların büyümesi ve yükün artmasıdır. Büygük bir inançla söylüyorum ki bu günler de geçecek, halkımızın sırtındaki yükleri azaltacak, gençlerimizin hayalini kurdukları ülkeyi gerçek yapmak için çalışacağız.

Yolumuz Uzun!

Tüm dostlara, güzel mesajlarını ileten arkadaşlara, milli egemenliğe ve haklarına sahip çıkmak için ayağa kalkanlara ve özellikle pırıl pırıl gençlerimize sevgiyle..'