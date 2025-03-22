İPA Başkanı Buğra Gökçe "Yakalandı" İddialarına Yanıt Verdi: "Kendi İrademle Gittim"
İPA Başkanı Buğra Gökçe "Yakalandı" İddialarına Yanıt Verdi: "Kendi İrademle Gittim"
Ekrem İmamoğlu ve İBB'ye yapılan operasyon kapsamında İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe'nin de adı gözaltı listesinde yer almıştı. Basında yer alan 'Yakalandı' iddialarına Gökçe'den fotoğraflı yanıt geldi. Buğra Gökçe, yakalanmadığını kendi iradesiyle emniyete gittiğini söyledi.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla birlikte birçok İBB çalışanı da listeye eklenmişti.
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Cem Küçük "böyle paketlenirsin" demişti.
"Yakalanmadım, emniyete kendim gittim"
"Hesap vermeyeceğim hiçbir şey yok" diyen Gökçe açıklamasını şu şekilde tamamladı:
Emniyete kendi gittiğine dair fotoğraf da paylaşan Gökçe "Bir de ufak ricam var" diyerek şunları söyledi:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Cem kucuk furkan bolukbası rasim ozan vb kisiler ilerde olasi bir hukumet degisiminde ne yapacaklar cok merak ediyorum.
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