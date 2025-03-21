İzmir'de AKP Binasına Yürümek İsteyen Vatandaşlara Polis Müdahalesi Yaşandı
İzmir'de AKP Binasına Yürümek İsteyen Vatandaşlara Polis Müdahalesi Yaşandı
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ülkenin birçok şehrinde protesto ediliyor. Protesto merkezlerinden biri de İzmir oldu. Bugün beş günlük eylem ve toplanma yasağı gelen İzmir'de birçok kişi yasağa rağmen sokaktaydı. Bayraklı'da sokaktaki vatandaşlar polis barikatıyla karşılaştı. Ara sokaklar ve caddede süren gerginlik ana caddede polis müdahalesine dönüştü. Toma ve biber gazının kullanıldığı müdahalede gözaltılar da yaşandı.
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İzmir Bayraklı'da halk polisin müdahalesi ile karşılaştı.
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Uzun süre karşılıklı bekleyişle süren barikatlar polisin toma müdahalesi ile aşıldı.
Genç bir kızın gözaltına alındığı görüntüler ise tepki çekti
Gözaltı işlemleri sırasında polis müdahalesi kameralara yansıdı.
"Hükümet istifa" sloganlarının atıldığı dakikalarda tomalardan vatandaşlara su sıkıldığı görüldü.
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Toma müdahalesinin ardından öğrenciler gözaltına alınmaya başlandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da gözaltılarla ilgili genel bilgilendirme yaptı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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