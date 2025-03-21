İzmir'de AKP Binasına Yürümek İsteyen Vatandaşlara Polis Müdahalesi Yaşandı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ülkenin birçok şehrinde protesto ediliyor. Protesto merkezlerinden biri de İzmir oldu. Bugün beş günlük eylem ve toplanma yasağı gelen İzmir'de birçok kişi yasağa rağmen sokaktaydı. Bayraklı'da sokaktaki vatandaşlar polis barikatıyla karşılaştı. Ara sokaklar ve caddede süren gerginlik ana caddede polis müdahalesine dönüştü. Toma ve biber gazının kullanıldığı müdahalede gözaltılar da yaşandı.