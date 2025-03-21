Ekrem İmamoğlu İçin Sokağa İnen Halk Birbirinden İlginç Karelere İmza Attı
Ekrem İmamoğlu İçin Sokağa İnen Halk Birbirinden İlginç Karelere İmza Attı
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ülkenin dört bir yanında protesto ediliyor. Başta Saraçhane olmak üzere birçok şehir ve meydanda İmamoğlu için halk sokağa indi. Bu eylemlerden protestolardan da ilginç kareler sosyal medyaya yansıyor. Adeta 7'den 70'e denebilecek bir halk kitlesinin sokakta olduğu protestolarda halkın hazırladığı döviz ve pankartlar da dikkat çekiciydi.
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Saraçhane çağrısı özellikle CHP'nin tabanında geniş yankı buldu.
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Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'ın çağrılarına ek olarak muhalefetin diğer kesimlerinden de sokağa çağrı vardı.
Protestolarda dövizler, pankartlar ve sloganlar da ön plandaydı.
İstanbullular şehrin dört bir yanından Saraçhane'ye akın ederken, diğer şehirlerde de meydanlar boş kalmadı.
Bayrakların ön planda olduğu protesto gösterilerinde hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun tepkiler vardı.
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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı ilk günden beri meydanları hınca hınç dolduran protestocular eylem ve toplanma yasağına rağmen geri adım atmadı.
Gözaltında dahi halka mesajlarını ulaştırmayı başaran Ekrem İmamoğlu'nun çağrısının halkta karşılık bulduğu görüldü.
Zaman zaman meydanda atılan biber gazından etkilenen halk, kendini atkı ve yanlarında getirdikleri örtülerle korumaya çalıştı.
Saraçhane'de konuşmaların yapıldığı bölümlerde Özgür Özel'e halkın yaptığı "sokak" çağrısı karşılık buldu ve Özgür Özel de "sokak" çağrısı yaptı.
İstanbul Üniversitesi'nden başlayan hareket diğer üniversitelere de sıçradı. ODTÜ, Ankara ve Hacettepe Üniversitesi ile birlikte birçok üniversiteden genç meydanlarda "iradesine" sahip çıktı.
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İstanbul Üniversitesi'nde aşılan polis barikatı diğer üniversiteleri de heyecanlandırdı ve gençler kendilerini kampüslerden meydana attı.
Meydanlardaki halk Atatürk sevgisini de bir kez daha gösterdi. Atatürk, protestoların her anında bayraklar, fotoğraflar ve dövizlerle birlikte protestocularla birlikteydi.
Bir vatandaş da Ekrem İmamoğlu'nun evinin önünde nöbet tutmaya başladı.
Yaşça büyük birçok protestocu da gaz yeme riskine rağmen meydanı boş bırakmadı.
Ekrem İmamoğlu'nun "Her şey çok güzel olacak" sloganı sık sık tekrarlanırken "Umut bitmez" dövizi ise semboller arasına girdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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