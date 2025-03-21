Ekrem İmamoğlu İçin Sokağa İnen Halk Birbirinden İlginç Karelere İmza Attı

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ülkenin dört bir yanında protesto ediliyor. Başta Saraçhane olmak üzere birçok şehir ve meydanda İmamoğlu için halk sokağa indi. Bu eylemlerden protestolardan da ilginç kareler sosyal medyaya yansıyor. Adeta 7'den 70'e denebilecek bir halk kitlesinin sokakta olduğu protestolarda halkın hazırladığı döviz ve pankartlar da dikkat çekiciydi.