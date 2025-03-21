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İBB, Medyadaki Haberlere Karşı "Yalanlar ve Gerçekler" Paylaşımı Yaptı

İBB, Medyadaki Haberlere Karşı "Yalanlar ve Gerçekler" Paylaşımı Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.03.2025 - 19:39

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonların ardından basında da çeşitli haberler çıkıyor. Polisiye bilgilerle kamuoyuna sunulan haberlerde ilginç iddialar yer alıyor. Bu haberlere İBB'den yanıt geldi. İBB daha önce birinci bölümünü yayınladığı paylaşımın ikincisini yaptı. Paylaşımda kamuoyundaki haberlere ithafen 'Yalanlar' , tekzip olarak paylaşılan bilgilere de 'Gerçekler' denilerek kamuoyu bilgilendirildi.

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İlk tekzip "hayali konserler" başlığında geldi.

İlk tekzip "hayali konserler" başlığında geldi.

İBB'nin paylaşımında kullandığı ifadeler şu şekilde oldu: 

❌ YALAN : Pandemi döneminde 1388 hayali konser düzenlendiği, İBB Kültür A.Ş.’nin sahte fatura kestiği ve bu yolla milyonlarca liranın İBB kasasından çalındığı yalanı.

✅GERÇEK: Pandemi sürecinde sanatçılara destek olmak amacıyla hayata geçirilen ‘İstanbul Bir Sahne’ projesi kapsamında; Dijital Sahne, Fiziksel Sahne ve Sahnem İstanbul başlıkları altında 3 ayrı kategoride konserler düzenlenmiştir.

Bu çerçevede,

toplamda 5.535 sanatçıya destek sağlanmıştır.

Tüm etkinliklerin hakediş videoları ve fotoğrafları arşivlenmiş; bu konserlerle ilgili detaylı bilgiler İBB Kültür A.Ş.’nin 2020-2021 Faaliyet Raporlarında kamuoyuna sunulmuştur.

İstanbulluların kişisel bilgilerinin paylaşıldığı iddiasıyla ilgili de İBB tarafından tekzip yayınlandı.

İstanbulluların kişisel bilgilerinin paylaşıldığı iddiasıyla ilgili de İBB tarafından tekzip yayınlandı.

İBB'nin KVKK paylaşımı şu şekilde:

❌ YALAN: İBB’ye ait İstanbul Senin uygulamasına kaydedilen 16 milyon insanın kişisel verilerinin reklam ve pazarlama şirketlerine satıldı yalanı.

✅GERÇEK: İstanbul Senin, İstanbulluların ad, soyad ve TCKN bilgilerini girerek kayıt oldukları ve 2022 yılında hizmete alınmış her ihtiyacın karşılandığı bir uygulamadır. Uygulamadaki kullanıcı bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Entegrasyonu ile teyit edildikten sonra kullanıma açılmaktadır. Hali hazırda kullanıcı sayısı 16 milyon değil, 3,5 milyondur. KVKK gereğince, üyelik aşamasında tüm kullanıcılara aydınlatma metni sunulmakta ve açık rızaları alınmaktadır. Yasaya uygun şekilde işlenen kişisel veriler, İBB ve iştirak şirketlerinin sunduğu kamu hizmetlerine dair bilgilendirme amacıyla yapılan bildirimler için ve sadece İBB tarafından kullanılmaktadır. KVKK hükümleri ve kullanıcıların açık rızaları dışında reklam şirketlerine satılması veya başka üçüncü kişilerle paylaşılması kesinlikle mümkün değildir.

Ekrem İmamoğlu'nun kişisel mal varlığının arttığı iddiası ile paylaşımda mal bildirimi hatırlatılması yapıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun kişisel mal varlığının arttığı iddiası ile paylaşımda mal bildirimi hatırlatılması yapıldı.

İBB'nin 'mal varlığı arttı' iddiasına cevabı şu şekilde oldu: 

❌YALAN: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığı döneminde mal varlığı arttı.

✅GERÇEK: Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu’nun 2019 ve 2024 mal bildirim beyanına göre, üzerlerine kayıtlı menkul ve gayrimenkullerin dökümü açık kaynaklardan kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Haberler arasında İSKİ ile ilgili de önemli iddialar yer alıyordu.

Haberler arasında İSKİ ile ilgili de önemli iddialar yer alıyordu.

İBB'nin İSKİ tekzibi de şu şekilde oldu: 

❌YALAN: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) banka hesaplarından 2020-2024 yıllarında toplam yaklaşık 215 Milyon TL tutarında kayıt dışı para transferi gerçekleştirildiği tespit edildi yalanı.

✅GERÇEK: Adı geçen şirkete Ekrem İmamoğlu döneminde herhangi bir iş verilmemiştir. Yapılan ödemeler Ak Parti dönemindeki işlerle ilgili hak ediş ödemeleridir. Ve tamamı yasaldır. İSKİ bir kamu kurumudur. Düzenli olarak Sayıştay denetimine tabidir. Mülkiye müfettişlerine gerekli belgeler iletilmiştir.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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