İBB, Medyadaki Haberlere Karşı "Yalanlar ve Gerçekler" Paylaşımı Yaptı
İBB, Medyadaki Haberlere Karşı "Yalanlar ve Gerçekler" Paylaşımı Yaptı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonların ardından basında da çeşitli haberler çıkıyor. Polisiye bilgilerle kamuoyuna sunulan haberlerde ilginç iddialar yer alıyor. Bu haberlere İBB'den yanıt geldi. İBB daha önce birinci bölümünü yayınladığı paylaşımın ikincisini yaptı. Paylaşımda kamuoyundaki haberlere ithafen 'Yalanlar' , tekzip olarak paylaşılan bilgilere de 'Gerçekler' denilerek kamuoyu bilgilendirildi.
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İlk tekzip "hayali konserler" başlığında geldi.
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İstanbulluların kişisel bilgilerinin paylaşıldığı iddiasıyla ilgili de İBB tarafından tekzip yayınlandı.
Ekrem İmamoğlu'nun kişisel mal varlığının arttığı iddiası ile paylaşımda mal bildirimi hatırlatılması yapıldı.
Haberler arasında İSKİ ile ilgili de önemli iddialar yer alıyordu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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