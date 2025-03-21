Ekrem İmamoğlu'nu Destekleyen Hesaplara X'te Erişim Engeli Getirildi
Ekrem İmamoğlu'nu Destekleyen Hesaplara X'te Erişim Engeli Getirildi
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını halk, ülkenin çeşitli yerlerinde bir araya gelerek protesto ediyor. Saraçhane merkez olmak üzere Ankara, İzmir ve birçok şehirde İmamoğlu'na destek eylemleri yapılıyor. Sosyal medyada da muhalif vatandaşlar tepkilerini gösteriyor. Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı süresince aktif olarak X'te yer alan İmamoğlu destekçisi hesaplar da yaptıkları edit ve videolarla sosyal medyada önemli etkileşimler alıyor.
Akşam saatlerinde bu hesaplarla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Bu hesaplara Türkiye'den erişilemiyor.
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Ekrem İmamoğlu yarın adliyeye sevk edilecek.
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Sosyal medyada İmamoğlu'nu destekleyen hesaplar video ve editlerle önemli içerikler paylaşıyor.
X'ten erişim engeli geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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