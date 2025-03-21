Ekrem İmamoğlu'nu Destekleyen Hesaplara X'te Erişim Engeli Getirildi

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını halk, ülkenin çeşitli yerlerinde bir araya gelerek protesto ediyor. Saraçhane merkez olmak üzere Ankara, İzmir ve birçok şehirde İmamoğlu'na destek eylemleri yapılıyor. Sosyal medyada da muhalif vatandaşlar tepkilerini gösteriyor. Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı süresince aktif olarak X'te yer alan İmamoğlu destekçisi hesaplar da yaptıkları edit ve videolarla sosyal medyada önemli etkileşimler alıyor.

Akşam saatlerinde bu hesaplarla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Bu hesaplara Türkiye'den erişilemiyor.