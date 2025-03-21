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Ekrem İmamoğlu'nu Destekleyen Hesaplara X'te Erişim Engeli Getirildi

Ekrem İmamoğlu'nu Destekleyen Hesaplara X'te Erişim Engeli Getirildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.03.2025 - 23:16

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını halk, ülkenin çeşitli yerlerinde bir araya gelerek protesto ediyor. Saraçhane merkez olmak üzere Ankara, İzmir ve birçok şehirde İmamoğlu'na destek eylemleri yapılıyor. Sosyal medyada da muhalif vatandaşlar tepkilerini gösteriyor. Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı süresince aktif olarak X'te yer alan İmamoğlu destekçisi hesaplar da yaptıkları edit ve videolarla sosyal medyada önemli etkileşimler alıyor. 

Akşam saatlerinde bu hesaplarla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Bu hesaplara Türkiye'den erişilemiyor.

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Ekrem İmamoğlu yarın adliyeye sevk edilecek.

Ekrem İmamoğlu yarın adliyeye sevk edilecek.

İmamoğlu'nun gözaltında olduğu üç günlük sürede başta kendi seçmenleri omak üzere muhalefetin tüm kesimleri bu kararı protesto ediyor. Saraçhane'den ODTÜ'ye, İzmir'den Rize'ye birçok şehirde İmamoğlu'na destek eylemleri yapılıyor. Sosyal medyada da İmamoğlu'na destek paylaşımları yapılıyor.

Sosyal medyada İmamoğlu'nu destekleyen hesaplar video ve editlerle önemli içerikler paylaşıyor.

Sosyal medyada İmamoğlu'nu destekleyen hesaplar video ve editlerle önemli içerikler paylaşıyor.

X'te ekremedit, editoğlu, ekremistpala, gençliğimiz var isimleriyle paylaşım yapan İmamoğlu'nu destekleyen hesaplar gündemle ilgili yaptıkları paylaşımlarla önemli şekilde görünürlük ve etkileşim alıyor. Bu dört hesap sadece bu süreçte değil İmamoğlu'nun belediye başkanlığına giden süreçte de destekçisi olarak paylaşımlar yapıyordu.

X'ten erişim engeli geldi.

X'ten erişim engeli geldi.

Bu dört hesapla ilgili akşam saatlerinde erişim engeli getirildi. Dört hesap da onaylanmış hesap olsa da kullanıcılar tarafından görüntülenmek istendiğinde  'Hesap Erişime Engellendi' uyarısı ile takipçilerini karşılyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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