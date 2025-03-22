CHP'li Vekil Ali Başarır'dan Gazeteci Cem Küçük'e 'FETÖ' Göndermesi: ''Sen Konuşma FETÖ Artığı''

'Bakın Cem Küçük ne demiş? İPA'nın başında Buğra Gökçe var. Çok değerli bir arkadaşımız. İstanbul Planlama Ajansı çok önemli verileri bizlerle paylaşıyor. Biz bunları mecliste kullanıyoruz'' diyen Başarır, sözlerine şöyle devam etti:

''İşsizlik oranları, enflasyon oranları, pahalılık oranları, her şeyi bakın. 'Sen, devletin verdiği televizyonda söylediği istatistiklere karşı istatistik yaparsan, devletin istatistiklerini kabul etmezsen işte seni böyle paketlerler' demiş. Kim demiş bunu? Cem Küçük demiş. Aynen bu dili kullanmış. Biliyor musunuz onların korumalarının olduğunu? Benim kırmızı plakam varsa Engin Altay Başkanım bilir. Grup Başkanvekilinin, benim korumam yok. Olmasın bak başka bir şey söylüyorum ama onların niye koruması var?.'