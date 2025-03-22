CHP'li Vekil Ali Başarır'dan Gazeteci Cem Küçük'e 'FETÖ' Göndermesi: ''Sen Konuşma FETÖ Artığı''
CHP'li Vekil Ali Başarır'dan Gazeteci Cem Küçük'e 'FETÖ' Göndermesi: ''Sen Konuşma FETÖ Artığı''
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası çıkan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile gazeteci Cem Küçük sosyal medya üzerinden tartıştı. 'Boş tenekeden çok ses çıkar. Çok bağırma Ali Mahir. O dokunulmazlığın bir gün kalkacak. Şu yolsuzluk ve terör işlerine cevap ver' diyen Cem Küçük'e CHP'li Başarır'dan yanıt gecikmedi.
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İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 99 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Buğra Gökçe de bulunuyor.
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Halk TV'de Serhan Asker'in Görkemli Hatıralar programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Küçük'ün ifadelerine yanıt verdi.
Başarır'ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Cem Küçük, "Boş tenekeden çok ses çıkar. Çok bağırma Ali Mahir. O dokunulmazlığın bir gün kalkacak. Şu yolsuzluk ve terör işlerine cevap ver" dedi.
Bunun üzerine de Başarır, FETÖ'nün merkezi Pensilvanya tabelası önünde Küçük'ün fotoğrafını paylaşarak, "Sen konuşma FETÖ artığı! Bizim dokunulmazlığımız halkımızın zırhıdır!" dedi.
İşte o paylaşım:
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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