onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
CHP'li Vekil Ali Başarır'dan Gazeteci Cem Küçük'e 'FETÖ' Göndermesi: ''Sen Konuşma FETÖ Artığı''

CHP'li Vekil Ali Başarır'dan Gazeteci Cem Küçük'e 'FETÖ' Göndermesi: ''Sen Konuşma FETÖ Artığı''

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.03.2025 - 16:33

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası çıkan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ile gazeteci Cem Küçük sosyal medya üzerinden tartıştı.  'Boş tenekeden çok ses çıkar. Çok bağırma Ali Mahir. O dokunulmazlığın bir gün kalkacak. Şu yolsuzluk ve terör işlerine cevap ver' diyen Cem Küçük'e CHP'li Başarır'dan yanıt gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 99 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Buğra Gökçe de bulunuyor.

İstanbul Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 99 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Buğra Gökçe de bulunuyor.

Bilimsel metotlarla İstanbul'daki ekonomik verilerin AKP'nin verileri ile uyuşmaması nedeniyle Gökçe'yi 'paralel yapı' kurmakla suçlayan gazeteci Cem Küçük, 'Öyle devletin verdiği rakamların dışında kendinize ait paralel hukuk kurarsanız ya da paralel açıklama yaparsanız böyle paketlenirsiniz' demişti.

Halk TV'de Serhan Asker'in Görkemli Hatıralar programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Küçük'ün ifadelerine yanıt verdi.

Halk TV'de Serhan Asker'in Görkemli Hatıralar programına konuk olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Küçük'ün ifadelerine yanıt verdi.

'Bakın Cem Küçük ne demiş? İPA'nın başında Buğra Gökçe var. Çok değerli bir arkadaşımız. İstanbul Planlama Ajansı çok önemli verileri bizlerle paylaşıyor. Biz bunları mecliste kullanıyoruz'' diyen Başarır, sözlerine şöyle devam etti: 

''İşsizlik oranları, enflasyon oranları, pahalılık oranları, her şeyi bakın. 'Sen, devletin verdiği televizyonda söylediği istatistiklere karşı istatistik yaparsan, devletin istatistiklerini kabul etmezsen işte seni böyle paketlerler' demiş. Kim demiş bunu? Cem Küçük demiş. Aynen bu dili kullanmış. Biliyor musunuz onların korumalarının olduğunu? Benim kırmızı plakam varsa Engin Altay Başkanım bilir. Grup Başkanvekilinin, benim korumam yok. Olmasın bak başka bir şey söylüyorum ama onların niye koruması var?.'

Başarır'ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Cem Küçük, "Boş tenekeden çok ses çıkar. Çok bağırma Ali Mahir. O dokunulmazlığın bir gün kalkacak. Şu yolsuzluk ve terör işlerine cevap ver" dedi.

Başarır'ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt veren Cem Küçük, "Boş tenekeden çok ses çıkar. Çok bağırma Ali Mahir. O dokunulmazlığın bir gün kalkacak. Şu yolsuzluk ve terör işlerine cevap ver" dedi.

Bu cevap sonrası tartışma büyüdü ve CHP'li vekil Başarır da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bunun üzerine de Başarır, FETÖ'nün merkezi Pensilvanya tabelası önünde Küçük'ün fotoğrafını paylaşarak, "Sen konuşma FETÖ artığı! Bizim dokunulmazlığımız halkımızın zırhıdır!" dedi.

Bunun üzerine de Başarır, FETÖ'nün merkezi Pensilvanya tabelası önünde Küçük'ün fotoğrafını paylaşarak, "Sen konuşma FETÖ artığı! Bizim dokunulmazlığımız halkımızın zırhıdır!" dedi.

İşte o paylaşım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın