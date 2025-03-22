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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun'un İfadesi Ortaya Çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun'un İfadesi Ortaya Çıktı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.03.2025 - 13:33

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı Murat Ongun'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

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Gizli tanık ifadelerinin sorulduğu Ongun, kendisine yöneltilen iddiaları reddetti.

Gizli tanık ifadelerinin sorulduğu Ongun, kendisine yöneltilen iddiaları reddetti.

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dört gündür gözaltında tutuluyor. 

İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Gözaltına alındıktan sonra mal varlıklarına el konulan Murat Ongun'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Gözaltına alındıktan sonra mal varlıklarına el konulan Murat Ongun'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.

Murat Ongun'un emniyetteki 131 sayfalık ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Murat Ongun’a ilk olarak ismi verilmeyen bir iş insanına ait olduğu iddia edilen tanığın 29 Ocak 2025’te savcılıkta verdiği ifadeler soruldu. Söz konusu tanık, 2019 yılından sonra Ekrem İmamoğlu döneminde Kültür A.Ş. tarafından ihalelerin önceden tespit edilerek ihalelerin ona göre düzenlendiği; kendi şirketinin de bu tip ihalelere katıldığı ve kazanamadığı için bu bilgiye sahip olduğunu öne sürdü.

Tanık, asıl büyük yolsuzluğun kiralama ve organizasyon kısmında yaşandığını belirterek, işin en üst kısmında İmamoğlu ve Ongun’un olduğunu iddia etti.

Ongun ifadesinde, iddiaların hepsinin gerçek dışı ve yalan olduğunu söyledi.

Ongun ifadesinde, iddiaların hepsinin gerçek dışı ve yalan olduğunu söyledi.

Ongun, söz konusu şirketle geçmiş dönemde yapılan billboard sözleşmesinin sürdüğünü de ifadesinde not düştü.

Tanık, Murat Ongun’un Ekrem İmamoğlu’na en yakın kişilerden biri olduğunu; sosyal medya ve medyadaki operasyonları Murat Ongun’un düzenlediğini öne sürdü. Sosyal medya ekibinin Ongun tarafından yönetildiğini belirten tanık, belediyeden alacağını alamayanların Murat Ongun’a ulaştığını ve Ongun’un da komisyon karşılığında alacakları tahsil ettiğini iddiasını dile getirdi.

Tanığın “Sosyal medya ve medyadaki operasyonları Ongun düzenler” ifadesiyle ne denilmek istendiğinin muğlak olduğunu belirten ve “Operasyondan kasıt nedir?” diye sorun Ongun, görevinin İBB ve Ekrem İmamoğlu’nun icraat ve faaliyetlerini toplumun en geniş kesimlerine en sağlık şekilde ulaştırmak olduğunu ifade etti.

Ongun, bu işi yaparken de hiçbir kişi veya kuruluş aleyhine faaliyet gösterilmediğini sadece iş gösterildiğini belirterek işlerini iyi yapmalarının adına operasyon değil başarı deneceğini belirtti.

Ongun, “Operasyon diye nitelendirilebilecek bir şey varsa kanıtı ile ortaya konulmalıdır. Medya operasyonu iddiası yıllardır söylenen bir dedikodudan ibarettir” ifadelerini kullanarak, tanık iddiasını reddederek belediyeden alacağı olup da alamayan insanlarla herhangi bir ilişkisi olmadığını belirtti.

Ongun, “Çünkü bu adam benim bir yetki alanım değildir. Komisyon ifadesine gelirsek ‘kişi kendinden bilir işi’ misali hakkımda uydurulmuş yeni bir iftiradır” şeklinde konuştu.

Murat Ongun, kendisine yöneltilen “Ekrem İmamoğlu ile ortak baz kayıtlarınızın bulunmasındaki sebep nedir?” sorusuna da yanıt verdi.

İBB Başkan danışmanı olarak görev yaptığına dikkat çeken Ongun, “Sayın Ekrem İmamoğlu da İBB Başkanı olmasından dolayı kendisiyle yoğun görüşmem son derece normaldir. Buradan bir suç isnadı yaratılmaya çalışılmasına anlam veremedim” ifadelerini kullandı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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Jonathan

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