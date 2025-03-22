İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun'un İfadesi Ortaya Çıktı

Ongun, söz konusu şirketle geçmiş dönemde yapılan billboard sözleşmesinin sürdüğünü de ifadesinde not düştü.

Tanık, Murat Ongun’un Ekrem İmamoğlu’na en yakın kişilerden biri olduğunu; sosyal medya ve medyadaki operasyonları Murat Ongun’un düzenlediğini öne sürdü. Sosyal medya ekibinin Ongun tarafından yönetildiğini belirten tanık, belediyeden alacağını alamayanların Murat Ongun’a ulaştığını ve Ongun’un da komisyon karşılığında alacakları tahsil ettiğini iddiasını dile getirdi.

Tanığın “Sosyal medya ve medyadaki operasyonları Ongun düzenler” ifadesiyle ne denilmek istendiğinin muğlak olduğunu belirten ve “Operasyondan kasıt nedir?” diye sorun Ongun, görevinin İBB ve Ekrem İmamoğlu’nun icraat ve faaliyetlerini toplumun en geniş kesimlerine en sağlık şekilde ulaştırmak olduğunu ifade etti.

Ongun, bu işi yaparken de hiçbir kişi veya kuruluş aleyhine faaliyet gösterilmediğini sadece iş gösterildiğini belirterek işlerini iyi yapmalarının adına operasyon değil başarı deneceğini belirtti.

Ongun, “Operasyon diye nitelendirilebilecek bir şey varsa kanıtı ile ortaya konulmalıdır. Medya operasyonu iddiası yıllardır söylenen bir dedikodudan ibarettir” ifadelerini kullanarak, tanık iddiasını reddederek belediyeden alacağı olup da alamayan insanlarla herhangi bir ilişkisi olmadığını belirtti.

Ongun, “Çünkü bu adam benim bir yetki alanım değildir. Komisyon ifadesine gelirsek ‘kişi kendinden bilir işi’ misali hakkımda uydurulmuş yeni bir iftiradır” şeklinde konuştu.

Murat Ongun, kendisine yöneltilen “Ekrem İmamoğlu ile ortak baz kayıtlarınızın bulunmasındaki sebep nedir?” sorusuna da yanıt verdi.

İBB Başkan danışmanı olarak görev yaptığına dikkat çeken Ongun, “Sayın Ekrem İmamoğlu da İBB Başkanı olmasından dolayı kendisiyle yoğun görüşmem son derece normaldir. Buradan bir suç isnadı yaratılmaya çalışılmasına anlam veremedim” ifadelerini kullandı.