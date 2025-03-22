İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun'un İfadesi Ortaya Çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı Murat Ongun'un İfadesi Ortaya Çıktı
İBB'ye yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı Murat Ongun'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
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Gizli tanık ifadelerinin sorulduğu Ongun, kendisine yöneltilen iddiaları reddetti.
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Gözaltına alındıktan sonra mal varlıklarına el konulan Murat Ongun'un emniyette verdiği ifade ortaya çıktı.
Ongun ifadesinde, iddiaların hepsinin gerçek dışı ve yalan olduğunu söyledi.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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