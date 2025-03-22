Çağlayan Adliyesi'nde Ekrem İmamoğlu Hazırlığı: Güvenlik Önlemleri Artırıldı!
Çağlayan Adliyesi'nde Ekrem İmamoğlu Hazırlığı: Güvenlik Önlemleri Artırıldı!
İkinci kez ifade veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, adliyeye sevk edilmesi beklenilirken yeni bir gelişme yaşandı. Çağlayan Adliyesi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.
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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 4 gündür gözaltında tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci soruşturma kapsamında ifadesi alınıyor.
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Savcılık kaynakları, İmamoğlu'nun, yürütülen soruşturma kapsamında bugün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilebileceğini belirtiyor.
Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları konuşlandırıldı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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