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Çağlayan Adliyesi'nde Ekrem İmamoğlu Hazırlığı: Güvenlik Önlemleri Artırıldı!

Çağlayan Adliyesi'nde Ekrem İmamoğlu Hazırlığı: Güvenlik Önlemleri Artırıldı!

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
22.03.2025 - 14:47

İkinci kez ifade veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, adliyeye sevk edilmesi beklenilirken yeni bir gelişme yaşandı. Çağlayan Adliyesi çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

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İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 4 gündür gözaltında tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci soruşturma kapsamında ifadesi alınıyor.

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında 4 gündür gözaltında tutulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ikinci soruşturma kapsamında ifadesi alınıyor.

İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında 'suç örgütü yöneticisi olmak', 'suç örgütüne üye olmak', 'irtikap', 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık', 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Savcılık kaynakları, İmamoğlu'nun, yürütülen soruşturma kapsamında bugün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilebileceğini belirtiyor.

Savcılık kaynakları, İmamoğlu'nun, yürütülen soruşturma kapsamında bugün akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilebileceğini belirtiyor.

Bu doğrultuda, İmamoğlu'nun ifade verdiği günlerde, belediye operasyonlarıyla Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklandığı günlerde olduğu gibi adliye çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı ve Çağlayan Meydanı ile Abide-i Hürriyet Caddesi çevresinde polis bazı noktaları bariyerlerle kapattı.

Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları konuşlandırıldı.

Bölgeye TOMA ve çevik kuvvet araçları konuşlandırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü, İBB'ye yönelik 'Kent Uzlaşısı' ile 'Medya AŞ' başta olmak üzere bazı iştiraklerine yönelik ihale soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak', 'rüşvet', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'irtikap' ve 'nitelikli dolandırıcılık'' suçlamaları yöneltilen Ekrem İmamoğlu'nun Vatan Emniyet'te ifadesi alındı.

İmamoğlu'nun 'Kent Uzlaşısı' ile ilgili yöneltilen suçlamalar konusunda ise, emniyetteki ifadesi sürüyor.

İmamoğlu emniyette verdiği ifadede, hakkındaki gizli tanık ifadeleri esas alınarak yöneltilen tüm sorulara, 'Bu soruyu muhatap almıyorum' diyerek yanıt verdi.

Diğer suçlamaları da reddeden İmamoğlu, 'Türkiye’nin ulusal ve uluslararası birçok çözüme muhtaç konusu varken yukarıda sorulan sorular göstermiştir ki kumpas, uydurma, yalan ve komplo teorilerinden oluşan mesnetsiz suç isnatları ile gözaltına alındığım an itibarıyla Türkiye’nin ve bütün dünyanın gündemine düşmüş olmak, ülkemizin itibarının ciddi zarar görmesi, demokrasi ve adaletin zedelendiğinin yaşanması çok üzücüdür' demişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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