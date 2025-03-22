İstanbul'da Bugün Hangi Yollar Trafiğe Kapatıldı? 22 Mart'ta Trafiğe Kapatılan Yollara Alternatif Güzergahlar
İstanbul'da Bugün Hangi Yollar Trafiğe Kapatıldı? 22 Mart'ta Trafiğe Kapatılan Yollara Alternatif Güzergahlar
İstanbul Valiliği, 19 Mart 2025 tarihinde alınan tedbir kararlarına ek bir karar daha açıkladı. T.C. İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce yapılan Basın Açıklaması'yla 22 Mart Cumartesi günü belirtilen saatten 23 Mart Pazar sabahına kadar trafiğe kapalı olacak yollar belli oldu. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Trafiğe kapalı yollara alternatif güzergahlar hangileri?
İşte, detaylar...
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İstanbul Valiliği, 19 ila 23 Mart tarihlerinde 4 gün boyunca geçerli olacak tedbir kararları açıklanmıştı. Bugün açıklanan ek karar ile trafiğe kapalı olan yollar duyuruldu.
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İstanbul'da Bugün Hangi Yollar Trafiğe Kapalı?
İstanbul'da Bugün Trafiğe Kapatılan Yollara Alternatif Yollar Hangileridir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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