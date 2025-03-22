onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul'da Bugün Hangi Yollar Trafiğe Kapatıldı? 22 Mart'ta Trafiğe Kapatılan Yollara Alternatif Güzergahlar

İstanbul'da Bugün Hangi Yollar Trafiğe Kapatıldı? 22 Mart'ta Trafiğe Kapatılan Yollara Alternatif Güzergahlar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.03.2025 - 17:43

İstanbul Valiliği, 19 Mart 2025 tarihinde alınan tedbir kararlarına ek bir karar daha açıkladı. T.C. İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce yapılan Basın Açıklaması'yla 22 Mart Cumartesi günü belirtilen saatten 23 Mart Pazar sabahına kadar trafiğe kapalı olacak yollar belli oldu. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı olacak? Trafiğe kapalı yollara alternatif güzergahlar hangileri?

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul Valiliği, 19 ila 23 Mart tarihlerinde 4 gün boyunca geçerli olacak tedbir kararları açıklanmıştı. Bugün açıklanan ek karar ile trafiğe kapalı olan yollar duyuruldu.

İstanbul Valiliği, 19 ila 23 Mart tarihlerinde 4 gün boyunca geçerli olacak tedbir kararları açıklanmıştı. Bugün açıklanan ek karar ile trafiğe kapalı olan yollar duyuruldu.

19.03.2025 tarihinde Valilik tarafından alınan tedbir kararına ek olarak kapatılacak yollar için yeni karar yayımlandı. Basın açıklamasında trafiğe kapatılan yollara ve alternatif güzergahlara yer verildi. 

Peki, İstanbul'da Yollar Ne Zamana Kadar Kapalı Olacak?

Bugün yayımlanan karar kapsamında, 22 Mart Cumartesi saat 16.00 ila 23 Mart Pazar günü saat 08.00 arası belirlenen yollar trafiğe kapalı olacak.

İstanbul'da Bugün Hangi Yollar Trafiğe Kapalı?

İstanbul'da Bugün Hangi Yollar Trafiğe Kapalı?

İşte, T.C. İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce yapılan Basın Açıklaması ile İstanbul'da 22 Mart'ta trafiğe kapatılan yollar: 

  • Abide-i Hürriyet Caddesi Merkez Caddesi Kesişiminden Çağlayan İstikameti ve Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

  • Darülaceze Caddesi Çiftecevizler Caddesi Kesişiminden Hürriyettepe İstikameti,

  • Taş Ocağı Caddesi ile Kurşun Sokak Kesişiminden Adliye İstikameti ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar,

  • Eğitim Sokak ile Esin Sokak-Manolya Sokak Kesişim ve Şevket Paşa Caddesi’ne Çıkan Tüm Yollar,

  • Piyalepaşa Bulvarı D-100 Kuzey Ayrımları Adliye İstikameti,

  • Vatan Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

  • Kağıthane Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

  • Abide-İ Hürriyet Caddesi ile Şevket Paşa Caddesi Kesişimi,

  • Akgül Sokak ile Engin Sokak Kesişimi,

  • Dr. Cemil Bengü Caddesi ile Funda Sokak Kesişimi,

  • Taş Ocağı Caddesi ile Yurt Sokak Kesişimi,

  • Çağlayan Tünel İçi Kavşağı Adliye İstikameti,

  • Yeniyol Caddesi,

  • D100 Kuzey Çağlayan Yan Yol Ayrımları,

  • D100 Güney Çağlayan Yan Yol Ayrımları

İstanbul'da Bugün Trafiğe Kapatılan Yollara Alternatif Yollar Hangileridir?

İstanbul'da Bugün Trafiğe Kapatılan Yollara Alternatif Yollar Hangileridir?

  • Çiftecevizler Caddesi,

  • Sıracevizler Caddesi,

  • Silahşör Caddesi,

  • Abide-İ Hürriyet Caddesi Şişli İstikameti,

  • Halaskargazi Caddesi,

  • Şişli Büyükdere Caddesi,

  • Darülaceze Caddesi,

  • Vatan Caddesi,

  • Kağıthane Caddesi,

  • D 100 Karayolu 23 Mart 2025 saat 08.00'e kadar kapalı olacağı duyurulan yollara alternatif olarak kullanılacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın