İstanbul'da Hangi Metro Durakları Kapalı? İşte Trafiğe Kapatılan Sokak ve Caddeler

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen bazı metro hatlarının istasyonları hizmete kapatıldı. Bu kapsamda, bazı metro istasyonlarının tüm yolcu giriş ve çıkış noktalarının da dahil olmak üzere kapatıldığı duyuruldu. Bir hat ise işletmeye kapatıldı.

19 Mart sabah saatlerinde alınan kararın ne zamana kadar süreceği ise belli değil. İkinci bir duyuruya kadar, Vatan Caddesi, Adnan Mendere Bulvarı'nın da dahil olduğu çeşitli sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı. Peki, hangi metrolar kapalı? Hangi metro istasyonları kapalı?

İşte, İstanbul'da trafiğe kapatılan cadde ve sokaklar...