İstanbul'da Hangi Metro Durakları Kapalı? İşte Trafiğe Kapatılan Sokak ve Caddeler
İstanbul'da Hangi Metro Durakları Kapalı? İşte Trafiğe Kapatılan Sokak ve Caddeler
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen bazı metro hatlarının istasyonları hizmete kapatıldı. Bu kapsamda, bazı metro istasyonlarının tüm yolcu giriş ve çıkış noktalarının da dahil olmak üzere kapatıldığı duyuruldu. Bir hat ise işletmeye kapatıldı.
19 Mart sabah saatlerinde alınan kararın ne zamana kadar süreceği ise belli değil. İkinci bir duyuruya kadar, Vatan Caddesi, Adnan Mendere Bulvarı'nın da dahil olduğu çeşitli sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı. Peki, hangi metrolar kapalı? Hangi metro istasyonları kapalı?
İşte, İstanbul'da trafiğe kapatılan cadde ve sokaklar...
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İstanbul'da Metrolar Kapalı mı? Hangi Metrolar Kapalı?
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İstanbul'da Bugün Hangi Yollar Trafiğe Kapalı?
Valilik kararınca, 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklamalarına da yasak getirildi.
İşte, Valiliğin 19-23 Mart tarihleri arasında alınan tedbir kararlarına ilişkin basın açıklaması 👇
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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