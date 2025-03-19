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İstanbul'da Hangi Metro Durakları Kapalı? İşte Trafiğe Kapatılan Sokak ve Caddeler

İstanbul'da Hangi Metro Durakları Kapalı? İşte Trafiğe Kapatılan Sokak ve Caddeler

İBB
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.03.2025 - 13:24

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen bazı metro hatlarının istasyonları hizmete kapatıldı. Bu kapsamda, bazı metro istasyonlarının tüm yolcu giriş ve çıkış noktalarının da dahil olmak üzere kapatıldığı duyuruldu. Bir hat ise işletmeye kapatıldı. 

19 Mart sabah saatlerinde alınan kararın ne zamana kadar süreceği ise belli değil. İkinci bir duyuruya kadar, Vatan Caddesi, Adnan Mendere Bulvarı'nın da dahil olduğu çeşitli sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı. Peki, hangi metrolar kapalı? Hangi metro istasyonları kapalı? 

İşte, İstanbul'da trafiğe kapatılan cadde ve sokaklar...

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İstanbul'da Metrolar Kapalı mı? Hangi Metrolar Kapalı?

İstanbul'da Metrolar Kapalı mı? Hangi Metrolar Kapalı?

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, 19 Mart 2025 tarihinde saat 06.00 itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro A.Ş. tarafından işletilen: 

  • M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı metro hattının Emniyet-Fatih İstasyonunun, 

  • M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattının Emniyet-Fatih İstasyonunun, 

  • M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonunun iptal edilerek (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılmıştır.

Yasakların ne kadar süreceği ve metroların ne zamana kadar bu istasyonları es geçeceği bilinmezken, ikinci bir emre kadar F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldığı ise Mero İsranbul tarafından duyuruldu. Çünkü araçlar bu süre zarfında Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonlarında durmadan seferlerine devam edecekler.

İstanbul'da Bugün Hangi Yollar Trafiğe Kapalı?

İstanbul'da Bugün Hangi Yollar Trafiğe Kapalı?

T.C. İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nce yapılan Basın Açıklaması'nca 19 Mart 2025 gününde saat 06.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacak cadde ve sokaklar da duyuruldu. İstanbul'da bugün trafiğe kapatılan cadde ve sokaklar: 

  • 1. Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı Arası),

  • 2. Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi – Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)

  • 3. Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

  • 4. Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

  • 5. Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

  • 6. Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

  • 7. Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

  • 8. Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak olarak belirlendi. 

Trafiğe kapatılan yollara alternatif olarak ise, 

  • 1. Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi

  • 2. Atatürk Bulvarı

  • 3. Fevzi Paşa Caddesi

  • 4. D-100 duyuruldu.

Valilik kararınca, 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklamalarına da yasak getirildi.

Valilik kararınca, 19 - 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle toplantı, gösteri ve basın açıklamalarına da yasak getirildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada ayrıca, 

'Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19 – 23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır.' ifadelerine de yer verildi.

İşte, Valiliğin 19-23 Mart tarihleri arasında alınan tedbir kararlarına ilişkin basın açıklaması 👇

İşte, Valiliğin 19-23 Mart tarihleri arasında alınan tedbir kararlarına ilişkin basın açıklaması 👇
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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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