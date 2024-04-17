Bu Testi Flört Etmeden Bitirebilecek misin?
Bu Testi Flört Etmeden Bitirebilecek misin?
Bu testi flört etmeden bitirebilecek misin?
Hazırsan;
Başlayalım!
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Aynı ortamda bulunduğun birinin parfümünü çok beğendin bunu söyler misin?
Bir Pub'a gittin arkadaşlarınla eğleniyorsun. Çok yakışıklı/güzel biri de sana bakıp duruyor n'aparsın?
Bir ortamda beğendiğin biri var. Pek de komik olmayan bir espri yaptı. Yine de büyük kahkahalarla ona güler misin?
Konuşurken karşındaki kişinin gözlerine mi dudaklarına mı bakarsın?
O kişi Instagram'dan post paylaşırsa hemen beğenir misin yoksa insanların beğenmesini mi beklersin?
Story'lerine nasıl cevap verirsin?
Karşındaki kişi çikolata sevmiyorum dedi ve sen bunu unutmadın. Bir ortamda bunu laf arasında geçirir misin?
Geldik son soruya uzun süredir sana platonik olan biri var. Pek senlik biri de değil ama sen de uzun süredir yalnızsın. Kendini iyi hissetmek için onunla mesajlaşır mısın?
Sen bu testi bitiremedin! 😕Çünkü sen flörtsüz yapamazsın!
Tebriklerrrr!!!🥳 Sen bu testin sonunu görebildin!
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