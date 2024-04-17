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Bu Testi Flört Etmeden Bitirebilecek misin?

Bu Testi Flört Etmeden Bitirebilecek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
17.04.2024 - 17:33

Bu testi flört etmeden bitirebilecek misin?

Hazırsan; 

Başlayalım!

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Aynı ortamda bulunduğun birinin parfümünü çok beğendin bunu söyler misin?

Bir Pub'a gittin arkadaşlarınla eğleniyorsun. Çok yakışıklı/güzel biri de sana bakıp duruyor n'aparsın?

Bir ortamda beğendiğin biri var. Pek de komik olmayan bir espri yaptı. Yine de büyük kahkahalarla ona güler misin?

Konuşurken karşındaki kişinin gözlerine mi dudaklarına mı bakarsın?

O kişi Instagram'dan post paylaşırsa hemen beğenir misin yoksa insanların beğenmesini mi beklersin?

Story'lerine nasıl cevap verirsin?

Karşındaki kişi çikolata sevmiyorum dedi ve sen bunu unutmadın. Bir ortamda bunu laf arasında geçirir misin?

Geldik son soruya uzun süredir sana platonik olan biri var. Pek senlik biri de değil ama sen de uzun süredir yalnızsın. Kendini iyi hissetmek için onunla mesajlaşır mısın?

Sen bu testi bitiremedin! 😕Çünkü sen flörtsüz yapamazsın!

Bu testi maalesef bitiremedin! Evet sen flörtsüz yapamazsın. Senin için flört bir yaşam tarzı. İlgi, sevgi, heyecan... Bu duygular senin hayatına renk katıyor. Ne kadar her flörtün sonunda yanıldığını düşünsen ve üzülsen de yeni flört arayışların da uzun sürmüyor. Sen flört etmeyi seviyorsun. Heyecan senin hayatındaki en önemli şey.

Tebriklerrrr!!!🥳 Sen bu testin sonunu görebildin!

Tebriklerrrrr! Sen bu testin sonunu görebildin. Seninle flört etmek gerçekten çok zor. Zıt biri olabiliyor ve insanları anlamakta da zorluk çekiyorsun. Bazen seninle flört edildiğini bile anlayamayabiliyorsun. Senin flört etmen zor. Karşındaki kişiden birden fazla adım bekliyorsun ve böylelikle aslında bir şeylere başlamış olabiliyorsun. Ama flörte başlayınca da onu daha sağlamlaştırmak için çabalıyorsun.

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