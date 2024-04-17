Bu testi flört etmeden bitirebilecek misin?

Bu testi maalesef bitiremedin! Evet sen flörtsüz yapamazsın. Senin için flört bir yaşam tarzı. İlgi, sevgi, heyecan... Bu duygular senin hayatına renk katıyor. Ne kadar her flörtün sonunda yanıldığını düşünsen ve üzülsen de yeni flört arayışların da uzun sürmüyor. Sen flört etmeyi seviyorsun. Heyecan senin hayatındaki en önemli şey.