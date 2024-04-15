Lale Kıran mısın Aslı Tuna mı?
Lale Kıran mısın Aslı Tuna mı?
Lale Kıran mısın yoksa Aslı Tuna mı?
Haydi teste!
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1. Söyle bakalım sen hırslı birisi misin?
2. İstediğin şeyi nasıl elde edersin?
3. Peki yenilikler senin için ne ifade eder?
4. En çok kullandığın uygulamayı seç bakalım!
5. Sen kendini nasıl kanıtlarsın?
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6. Sen mesleğinde iyi olmak için her şeyi yapar mısın?
7. Bir problemle karşılaştığında sen…
8. Son olarak burcunu seçer misin?
Sen Lale Kıran'sın!
Sen Aslı Tuna'sın!
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