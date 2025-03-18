Altın Alım Satımında Yeni Dönem Başlıyor: Banka Üzerinden Alınan Altına Ek Vergi Getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

Bankacılık uygulamaları üzerinden altın alım-satım işlemi yapacak kullanıcılar, bu işlemleri için artık toplam miktar üzerinden binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) ödeyecek.