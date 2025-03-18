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Altın Alım Satımında Yeni Dönem Başlıyor: Banka Üzerinden Alınan Altına Ek Vergi Getirildi

Altın Alım Satımında Yeni Dönem Başlıyor: Banka Üzerinden Alınan Altına Ek Vergi Getirildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
18.03.2025 - 14:19

Son birkaç gündür altın alım satımına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelere bir yenisi daha eklendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile banka üzerinden yapılacak altın alım-satım işlemlerine ek vergi getirildi.

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Kuyumcularda yeni dönem başladı.

Kuyumcularda yeni dönem başladı.

Altın ve mücevherat sektörüne yönelik düzenlemelerine bir yenisi eklendi. Altını bankadan alan ek vergi ödeyecek.

İlk değişiklik kesme altında yapıldı. Suç gelirini aklamada kullanılan 'kesme altın' satışı yasaklandı. Şimdi de bankacılık uygulamaları üzerinden yapılacak altın alım-satım işlemlerine ek vergi getirildi.

İlk değişiklik kesme altında yapıldı. Suç gelirini aklamada kullanılan 'kesme altın' satışı yasaklandı. Şimdi de bankacılık uygulamaları üzerinden yapılacak altın alım-satım işlemlerine ek vergi getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 17 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde  vadesiz hesaplar üzerinden fiziki teslimat olmaksızın yapılan kaydi altın satış işlemlerinin kambiyo işlemi kapsamında değerlendirileceği belirtildi. 

Bankacılık uygulamaları üzerinden altın alım-satım işlemi yapacak kullanıcılar, bu işlemleri için artık toplam miktar üzerinden binde 2 (%0,2) kambiyo muamelesi vergisi (KMV) ödeyecek.

Öte yandan 2020 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın başlatılan bu uygulama, aradan 3,5 yıl geçtikten sonra Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı’nın kararıyla iptal edilmişti.

Öte yandan 2020 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın başlatılan bu uygulama, aradan 3,5 yıl geçtikten sonra Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı’nın kararıyla iptal edilmişti.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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