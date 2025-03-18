Altın Alım Satımında Yeni Dönem Başlıyor: Banka Üzerinden Alınan Altına Ek Vergi Getirildi
Altın Alım Satımında Yeni Dönem Başlıyor: Banka Üzerinden Alınan Altına Ek Vergi Getirildi
Son birkaç gündür altın alım satımına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemelere bir yenisi daha eklendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile banka üzerinden yapılacak altın alım-satım işlemlerine ek vergi getirildi.
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Kuyumcularda yeni dönem başladı.
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İlk değişiklik kesme altında yapıldı. Suç gelirini aklamada kullanılan 'kesme altın' satışı yasaklandı. Şimdi de bankacılık uygulamaları üzerinden yapılacak altın alım-satım işlemlerine ek vergi getirildi.
Öte yandan 2020 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı’nın başlatılan bu uygulama, aradan 3,5 yıl geçtikten sonra Danıştay 7. Dairesi Başkanlığı’nın kararıyla iptal edilmişti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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